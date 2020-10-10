جمهور الفنان محمود نصر يثير أزمة حول إعلان مسلسل "دفعة بيروت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يُشبِع الإعلان الترويجي لمسلسل "دفعة بيروت"، رغبة جمهور الفنّان السوري محمود نصر، الذي طالب منصّة "شاهد"، بنشر إعلان خاص حول شخصية نجمهم المفضل في العمل، وذلك قبل أيامٍ قليلة من العرض المرتقب للمسلسل، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ابتداءً من 16 أكتوبر 🔥🔥 #دفعة_بيروت على #ShahidVIP https://t.co/EEq1dmftSk https://t.co/vSqcfL8OI7

هذا الأمر دفع القائمين على منصة "شاهد"، للرد عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بأنّهم "ملتزمون بخطة إعلانية تسويقية لمسلسل (دفعة بيروت) خاصة فقط، بالحلقات السبع الأولى.."

@193Sabren مسا الورد 🤩💖 نحن ملتزمون بخطة إعلانية تسويقية لمسلسل #دفعة_بيروت خاصة فقط بالـ7 حلقات الأولى تابعنا وراح تعرف أكثر عن المشاركين بالعمل وعن ميعاد عرضه ولقطات حضرية فقط لدى #شاهد

إلا أنّ هذا الرد لم يقنع جمهور الفنّان السوري محمود نصر، الذي حقق انتشاراً عربياً واسعاً، من خلال نجاحه بدور "السلطان سليم" في مسلسل "ممالك النار" العام الفائت، و"دانتيل" الذي انتهى عرضه قبل فترة على "شاهد" أيضاً.

وشكلت مشاركة نصر بالمسلسل الخليجي "دفعة بيروت" مفاجأة سارة لجمهوره، أحيطت بالكثير من الغموض، باستثناء الكشف مؤخراً، عن أنّه سيؤدي دور "مشعل"، وهو "شاب سوري من أم كويتية".

@ShahidVOD اعلان يحمس 💃💃 ياريت ياشاهد اعلان لرائع محمودنصر لحالو #محمود_نصر #دفعة_بيروت ❤

@ShahidVOD بس بدنا يكون في بروموا خاص بمحمود نصر 🙂

@ShahidVOD @Me_Alsafi81 @n_alghandour @NasserAlDossri @MHH93 @MahmoudNsr @Rawan_VII @HMDashknani @the_lulu_mulla @yousif_albloshi صباح الخير يا #شاهد بدنا برومو #محمود_نصر 😃

@SAlqousy @ShahidVOD @Me_Alsafi81 @n_alghandour @NasserAlDossri @MHH93 @MahmoudNsr @Rawan_VII @HMDashknani @the_lulu_mulla @yousif_albloshi لازم و من المفروض ينزل انه ما معقول كل المحبين بدهن اعلان يلي فيه محمود .. ليه عم تعملوا هيك بحقنا و مبين كرمال مين رح نتابع المسلسل مع احترامي لا كل ممثلين الموجدين بالعمل

وتدور أحداث مسلسل "دفعة بيروت" خلال ستينيات القرن الماضي، حول: "طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشباب من مختلف الجنسيات، جمعتهم بهم مواقف وأحداث مثيرة، يسلط عبرها العمل الضوء على علاقات الحب والروابط الاجتماعية في تلك المرحلة.."

المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، ويضم على قائمة أبطاله إلى جانب محمود نصر، العديد من الفنّانين الخليجيين، والعرب.