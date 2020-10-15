(CNN)-- ربما لا تُجري الأبقار مكالمات فيديو ولكن إذا فعلوا ذلك، فمن المحتمل أنهم سيكرهونهم تمامًا كما يفعل معظمنا.

تشير دراسة جديدة من النمسا إلى أن حيوانات المزرعة تفضل الدردشة وجهًا لوجه. وجد الباحثون أن الأبقار تكون أكثر استرخاءً بعد التحدث إليها مباشرة من قبل إنسان حي بدلاً من الاستماع إلى صوت مسجل عبر مكبر الصوت.

وقالت أنكا لانغ، طالبة الدكتوراه في جامعة الطب البيطري في فيينا ومؤلفة الدراسة، في بيان صحفي: "تشير دراستنا إلى أن الحديث المباشر أكثر راحة لحيواناتنا من تسجيل صوت بشري".

وأضافت: "قد تكون التفاعلات أقل إيجابية عندما تصبح مُصطنعة".

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأبقار "متعاونة" ومتطورة للغاية - سواء فيما بينها أو مع البشر. اكتشف العلماء أن الأبقار تصدر أصواتًا مميزة عندما تكون متحمسة أو وحيدة أو تتطلع إلى تناول وجبة، وتوجه مكالمات منخفضة التردد نحو عجولها.

كما أنها تستجيب للأصوات البشرية. ويمكن للعجول أن تتعلم كيف تُنادي بأسماء فردية وتعلمت متابعة نداءات مُحددة للذهاب إلى سقيفة الحلب. ويبدو أيضًا أنهم يظهرون تفضيلًا واضحًا للمعالجين الذين يتحدثون بلطف إليهم بدلاً من الصراخ.

وتشير هذه الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة فرونتير ان سيكولوجي - Frontiers in Psychology، إلى أن الأبقار تفضل الاستماع إلى البشر شخصيًا.

من خلال العمل مع قطيع من 28 بقرة، قارن الباحثون بين مداعبة الحيوانات أثناء تشغيل تسجيل صوت مُجرب يتحدث بهدوء، أو يداعبها أثناء التحدث إلى الحيوانات مباشرة - بلطف أيضًا.

وقالت لانغ: "عند الاسترخاء والاستمتاع بالتفاعل، غالبًا ما تمد الحيوانات أعناقها كما تفعل عندما تعتني ببعضها البعض".

وتابعت مؤلفة الدراسة: "بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن أوضاع الأذن قد تشير إلى الحالة المزاجية: يبدو أن الأذن المتدلية ومواضع الأذن المنخفضة مرتبطة بالاسترخاء".

ويشير سلوك الأبقار والعلامات الفسيولوجية إلى أن الحيوانات كان لها رد فعل إيجابي على الحديث المُسجل والحديث الشخصي المباشر.

لكن معدلات ضربات قلبهم كانت أقل بعد التحدث إلى الحيوانات مباشرة، مما يشير إلى أن الحيوانات لديها تجربة أكثر إيجابية وشعرت باسترخاء لفترة أطول بعد التحدث المباشر.

وقالت لانغ إن النتائج يمكن أن تساعد في تحسين العلاقات بين الماشية والبشر - وهو جانب مهم من جوانب الرفق بالحيوان.

وأضافت أن دراسات أخرى أظهرت أن الأبقار الأقل خوفا من البشر تنتج المزيد من الحليب.

"نأمل أن يتفاعل أصحاب الماشية أو المزارعون في كثير من الأحيان بلطف ويتحدثون ببعض الكلمات اللطيفة عندما يعملون مع الماشية في المستقبل"، تقول طالبة الدكتوراه في جامعة الطب البيطري في فيينا.