محمد عساف يُعلق على منعه من دخول الأراضي الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفنان الفلسطيني محمد عساف إن منع إسرائيل له من دخول الأراضي الفلسطينية يعد بمثابة "استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي".

وكتب عساف، في حسابه في تويتر، الخميس: "حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط".

وأضاف عساف: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحًا".

وأكد الفنان الفلسطيني، المولود في قطاع غزة، أن منعه دخول الأراضي الفلسطينية "لن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل، أي شيء في قلبي يا بلد".

وعسَاف هو سفير الشباب لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقلت وسائل إعلام فلسطيني عن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قولها إن القرار بعدما ظهر عسَاف في مقاطع فيديو يمدح خلالها الشهداء ويدعو للنضال ضد إسرائيل، بحسب الصحيفة.

ونال عسَاف المزيد من الأضواء والشهرة منذ فوزه بلقب مسابقة "آراب أيدول" الغنائية في يونيو حزيران 2013.

وفي تويتر، نشط وسم باسم "#كلنا_محمد_عساف"، حيث ورد في قائمة أكثر الموضوعات تداولا في تويتر على مستوى مصر. وأعرب خلاله مغردون عن تضامنهم مع الفنان الفلسطيني.