دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلَمت زوجة سلطان عُمان، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، وسام الإشادة السلطانية لعدد من الشخصيات النسائية في يوم المرأة العُمانية.

كان السلطان هيثم بن طارق قد قرر منح الوسام لعدد من الشخصيات النسائية، فيما تولت زوجته تسليم الأوسمة، صباح السبت، في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة مسقط.

كما كرمت زوجة سلطان عُمان نحو 50 أخريات من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عُمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني، فيما تحدثت عن دور سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد "الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي".

وتقلد السلطان هيثم بن طارق مقاليد إدارة شؤون السلطنة في يناير كانون الثاني الماضي، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما تحدثت زوجة سلطان عُمان عن جهود العاملين في مهمة مكافحة فيروس كورونا في البلاد، قائلة: "لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة"

وأشادت بـ"العاملات في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النبيلة وجهودهن المخلصة، واللاتي شّكلن بسهرهن ورعايتهن درعاً للوطن وشعبه".

ونشرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية صورًا من لحظة التكريم في قصر البركة العامر.