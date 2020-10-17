دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشتكى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، للسفير الصيني في المملكة الفنان المصري عمرو دياب وذلك لأنه "يصغر كل سنة في السن".

وكان قد نشر السفير الصيني لدى السعودية، شن ويكينغ، تغريدة عبر صفحته الرسمية في 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري قال فيها إنه يفتقد آل الشيخ و"موسم الرياض" وفنانه المفضل، عمرو دياب.

لقد وجدت تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين افتقد معالي المستشار @Turki_alalshikh و #موسم_الرياض الذي قضيت فيه وقتًا مُمتعًا مُتأملًا جمال الفن السعودي. وفناني المفضل @amrdiab أحب أغانيه كثيرًا حتى أن أغنية #وحشتيني صارت نغمة جوالي. https://t.co/5gilhQv7w2

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة على السفير، الجمعة، بالقول: "شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم واهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني ... بس انا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنه بيصغر في السن".

@AmbChenWeiQing @amrdiab شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم واهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني ... بس انا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنه بيصغر في السن 😉

من جانبه، علق دياب على تغريدة آل الشيخ والسفير الصيني قائلا: "اسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لاغانيا وهو ده دور موسم الرياض، للوصول للعالمية، شكرا ابو ناصر، وبتحط علي عاتقي مسئولية كبيرة اني افضل كل سنة أصغر عن اللي قبلها"، حسب قوله.

@Turki_alalshikh @AmbChenWeiQing اسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني @AmbChenWeiQing ومتابعتك لاغانيا وهو ده دور #موسم_الرياض للوصول للعالمية، شكرا ابو ناصر @Turki_alalshikh وبتحط علي عاتقي مسئولية كبيرة اني افضل كل سنة أصغر عن اللي قبلها 😃😃

وكتب آل الشيخ ردا على الفنان المصري قائلا: " حبيبي يا نجم ياعالمي"، في حين دخلت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، على خط الحوار مشيرة إلى أنها ظهرت مرة واحدة مع دياب على المسرح في موسم الرياض وتتمنى تكرار ذلك قريبا.

@amrdiab @Turki_alalshikh @AmbChenWeiQing اتشرفت جداً بحضوري لـ #موسم_الرياض العالمي وطلعت مع عمرو @amrdiab علي المسرح مرة واحدة واتمني اعيدها تاني قريب ❤️

وتربط آل الشيخ ودياب علاقة صداقة طيبة وشراكة فنية، إذ كتب الأول عددا من كلمات أغاني "الهضبة" في السنوات القليلة الماضية.