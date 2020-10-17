تركي آل الشيخ يشتكي عمرو دياب للسفير الصيني.. والفنان المصري يرد: بتحملني مسؤولية

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تركي آل الشيخ يشتكي عمرو دياب للسفير الصيني.. والفنان المصري يرد: بتحملني مسؤولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشتكى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، للسفير الصيني في المملكة الفنان المصري عمرو دياب وذلك لأنه "يصغر كل سنة في السن".

وكان قد نشر السفير الصيني لدى السعودية، شن ويكينغ، تغريدة عبر صفحته الرسمية في 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري قال فيها إنه يفتقد آل الشيخ و"موسم الرياض" وفنانه المفضل، عمرو دياب.

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة على السفير، الجمعة، بالقول: "شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم واهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني ... بس انا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنه بيصغر في السن".

من جانبه، علق دياب على تغريدة آل الشيخ والسفير الصيني قائلا: "اسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لاغانيا وهو ده دور موسم الرياض، للوصول للعالمية، شكرا ابو ناصر، وبتحط علي عاتقي مسئولية كبيرة اني افضل كل سنة أصغر عن اللي قبلها"، حسب قوله.

وكتب آل الشيخ ردا على الفنان المصري قائلا: " حبيبي يا نجم ياعالمي"، في حين دخلت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، على خط الحوار مشيرة إلى أنها ظهرت مرة واحدة مع دياب على المسرح في موسم الرياض وتتمنى تكرار ذلك قريبا.

وتربط آل الشيخ ودياب علاقة صداقة طيبة وشراكة فنية، إذ كتب الأول عددا من كلمات أغاني "الهضبة" في السنوات القليلة الماضية.

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