دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت منصة Netflix أخيراً عن اسم، وموعد عرض المسلسل الذي تخوض من خلاله الدمية المصرية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، أولى تجاربها الدرامية، في النصف الأوّل من العام المقبل 2021، تحت عنوان "دراما كوين".

ويشارك "أبلة فاهيتا" بطولة المسلسل كلاً من ولديها "كارو" و"بودي"، والفنّانين المصريين: باسم سمرة، دنيا ماهر وأسامة عبد الله، وذلك بحسب ما جاء في تغريدةٍ نشرتها Netflix عبر حسابها الرسمي الناطق بالعربية، على موقع "تويتر".

العنوان: دراما كوين 💅 الموعد: النصف الأول من 2021 📌 الأبطال: أبلة فاهيتا وأولادها كارو وبودي، بالإضافة إلى النجوم باسم سمرة، دنيا ماهر وأسامة عبد الله🤩 يا وعدي! 😍 @AblaFahita @caro_carcoura https://t.co/YVsoaFryWd

وتدور أحداث المسلسل، بحسب بيانٍ صادرٍ عن Netflix في وقتٍ سابق، حول: "مغامرات أبلة فاهيتا، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع."، وتم الإعلان عن المشروع قبل عامٍ تقريباً، إلا أن انتشار جائحة كورونا حول العالم، أخّره قليلاً على ما يبدو، ليعاود انطلاقته رسمياً خلال شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

وتركز المنصة العالمية مؤخراً، على إنتاج أعمالٍ أصلية موجهة للعالم العربي باللهجة المصرية، ويتصدّر قائمة مشاريعها في هذا السياق، مسلسل "ما وراء الطبيعة"، المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، والمسلسل من بطولة الممثل أحمد أمين، الذي يلعب شخصية الطبيب رفعت إسماعيل، وأُعلن عن موعد عرضه في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020،

خلاويص؟ لسه، مسألة وقت بس 😌 مسلسل #ما_وراء_الطبيعة يُعرض 5 نوفمبر @amrmsalama @AhmedAmin @Razanejammal https://t.co/fyk3NRjyOU

كما أعلنت Netflix في شهر آب/ أغسطس الفائت عن مشروع درامي يعيد الفنّان المصري عمرو دياب إلى التمثيل بعد غياب 27 عاماً.

عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و 6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، يعود للدراما بعد غياب 27 عام مع نتفليكس. @amrdiab 📸:@KareemNour https://t.co/8EKwsXSPqj

ومن المشاريع العربية المنتظرة على Netflix أيضاً، مشروع "كوميدي- درامي" من بطولة وإنتاج الفنّانة التونسية هند صبري.