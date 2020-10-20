سفيرة إسرائيل بمصر تغرد عما طلبته أمها بأول زيارة للقاهرة منذ 25 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، تغريدة عن طلب من أمها خلال أول زيارة لها للقاهرة قبل 25 عاما، وهو زيارة قبر المغني المصري الراحل فريد الأطرش.

عندما أتت أمي لزيارتي لأول مرة في القاهرة من ٢٥ سنة، وكنت أعمل في سفارة دولة إسرائيل في مصر وقتها طلبت مني إنها تزور قبره. وضعت له وردة، إنه أكثر من الحب لموسيقاه، هناك ذكريات مع أغانيه في أوقات جميلة في الحياة. https://t.co/HA1Z3U1Dgu

وقالت السفيرة في تغريدتها: "عندما أتت أمي لزيارتي لأول مرة في القاهرة من ٢٥ سنة، وكنت أعمل في سفارة دولة إسرائيل في مصر وقتها طلبت مني إنها تزور قبره. وضعت له وردة، إنه أكثر من الحب لموسيقاه، هناك ذكريات مع أغانيه في أوقات جميلة في الحياة".

واستشهدت أورون بتغريدة السفارة الإسرائيلية، الاثنين، والتي استذكرت فيها الفنان المصري قائلة: "اليوم ذكرى 110 عاماً على ميلاد الفنان المصري الكبير فريد الأطرش".

وأضافت: كان فريد الأطرش من المطربين الأكثر تأثيرًا على الموسيقى الكلاسيكية العربية وعلى أجيال كثيرة في إسرائيل تربيت على أغنياته الشهيرة مثل ’علشان ما ليش غيرك‘ و’عش أنت‘ وحتى اليوم يتردد صوته الجميل في شوارع إسرائيل".