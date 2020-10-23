دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت "نافورة النخلة"، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أكبر نافورة في العالم"، بعد الاحتفال بإطلاقها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وحضر الاحتفال مجموعة من المقيمين والسياح، الذين شاهدوا تحطيم "نافورة النخلة" للرقم القياسي.

وتقع "نافورة النخلة" على مساحة أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر، وتضم 3 آلاف مصباح "ليد". بجانب مضخة عملاقة لقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

وشهدت الاحتفالات بإطلاق "نافورة النخلة" مجموعة من العروض الترفيهية والفنية الحية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الساحرة.

وستفتح النافورة أبوابها أمام الجمهور على مدار العام، حيث يمكن لزوارها حضور أكثر من 20 عرضًا مفصلا بـ 5 أشكال مختلفة حيث تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني الشعبية بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها.

في حين يستمر كل عرض لمدة 3 دقائق، على أن تتم تأديته متكاملا كل 30 دقيقة.