زوج ابنة نجلاء فتحي يرد على ضجة صورة حمل حذائها بعد "تعب رجليها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة المخرج المصري، خضر محمد خضر، وهو يحمل حذاء زوجته، ياسمين أبوالنجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، في مهرجان الجونة السينمائي ضجة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

Credit: kheidro/facebook

خضر عقّب على الضجة بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قال فيها: "عندي بس تعليقين صغيرين عايز اقولهم لمن يهمه الامر: 1- بالنسبة للصورة بتاعتي انا ومراتي، الصورة ديه اتاخدت واحنا مروحين الساعة ١:٣٠ صباحاً من حفل الافتتاح (مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح) اكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي! إحنا الدعوات بتاعتنا دعوات VIP مش دعوات مشاهير، فا ده اصلاً ما بيدخلناش على السجادة الحمراء مع الفنانين، ده بيدخلنا من باب تاني جنبه ما فيهوش كاميرات".

وتابع قائلا: "كل ما هناك ان بعد ٦ ساعات من الحفل، واحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجه منه (فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو).. ومراتي اكيد بعد ٦ ساعات رجلها تعبت زي اي واحدة رجلها بتتعب في اي فرح.. فا قلعت الجزمة! فا من الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب ان انا اللي انزل اجيب الجزمة (مش هخلي مراتي توطي وسط الناس اكيد..) وديه لا حاجة تعييني ولا تقلل مني.. واحدة شايلة بيتي على راسها ١٥ سنة، مش هاشيل جزمتها ١٥ دقيقة؟ المهم ضربت بعيني لقيت ممر السجادة الحمرا مفتوح وفاضي قولت لها ياللا نخرج من هنا اسرع، ولقينا المصور العزيز محمد حامد بيطلب مننا صورة فا وقفنا ٣ ثواني بالظبط.. ابتسمنا واخدنا الصورة وخلعنا.. والراجل تفضل مشكوراً وبعت لي الصورة على الفيسبوك وبصراحة الصورة لذيذة.. ولما حطيتها عندي على الوول لقيتها بيتعمل لها شير روحت قافلها (للاصدقاء فقط) بس كدة".

وأضاف: "2- الناس اللي بتسأل انا ازاي في المهرجان بعد المشاكل (انا بفضل ربِنَا وبفضل دعواتكم) اعلنا السنة اللي فاتت والجرايد كتبت وانا كتبت و احد المنظمين طلعت في التلفزيون وقالت عملنا عقد تصالح مع محمد خضر خلاص واخد حقوقه وبقى ضيف شرف المهرجان كل سنة والسنة ديه اسمها سنة الصلح خير.. وديه تاني سنة ليا في المهرجان كا ضيف شرف انا ومراتي.. وشكرت عندي عالفيسبوك كل الناس اللي وقفوا جنبي و تمنياتي بالتوفيق لمهرجان الجونة.. (تفاصيل عقود التصالح) اللي بيفهم في القانون او يعرف حد بيفهم في القانون يسأله وهايقوله ان تفاصيل اي عقد تصالح بتبقى سرية للغاية وبيحظر النشر او الادلاء بها والا يطبق شروط جزائية ومبالغ طائلة على من يخالف ذلك.. انما اللي مفهوم من الصورة الكبيرة اني اخدت حقوقي خلاص و كمان بقيت ضيف شرف في المهرجان كل سنة.. وبالمناسبة المهرجان لذيذ قوي السنة ديه وفيه افلام جامدة جداً وندوات اجمد واجمد.. ياللا اشوفكم لما نرجع ان شاء الله .. حضن كبير وبوسة كبيرة ليكم كلكم".