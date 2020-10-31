دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الممثل الاسكتلندي شون كونري، السبت، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا. وهو أوّل من أدى شخصية العميل السري "007" في السينما، عندما ظهر في فيلم Dr. No عام 1962.

الممثل الوسيم، ذو البنية العضلية القوية، من مواليد العاصمة إدنبرة في 1930، واسمه الكامل توماس شون كونري، ترك المدرسة في عمر الـ13 عاماً.

عمل كونري في مهنٍ مختلفة خلال فترة المراهقة وبدايات شبابه، كبائع حليب وسائق شاحنة وموديل لكلية الفنون وصانع توابيت... وذلك قبل أن يختار بدء مسيرته الفنية كممثل في عامه الـ23، رُغم موهبته في كرة القدم.

وللمرة الأولى، اعتلى كونري خشبة المسرح في 1953. وفي غضون 4 أعوام حصل على أوّل دورٍ رئيسي في فيلم No Road Back عام 1957، وتلاه العديد من الأدوار التي قدمها في أفلام تلفزيونية، ليكون على موعدٍ مع أشهر شخصيةٍ جسدها خلال مسيرته الفنية، "جيمس بوند"، في 7 أفلام بين عامي 1962 و1983.

لكن دور العميل رقم "007"، لم يكن قصة النجاح الوحيدة في مسيرة شون كونري الممتدة لـ 52 عامًا، حيث قدم العديد من الأدوار الناجحة، بالتوازي مع سلسلة أفلام "جيمس بوند"، وما بعدها، قبل أن يقرر اعتزال التمثيل في 2005.

وخطف شون كونري الأضواء من كيفن كوستنر بطل فيلم "المنبوذون" عام 1988، ليفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد، عن دور الشرطي الإيرلندي الذي أدّاه في الفيلم، كما اختارته مجلة People في عمر الـ59 كـ"أكثر رجل جاذبية على قيد الحياة" بناءً على تصويت قرائها في 1989.

وفاز بجائزة "توني" كواحد من ثلاثة منتجين لمسرحية، "الفن"- 1998. وحاز وسام "فارس" من الملكة إليزابيت الثانية في العام 2000، وحصل بعده بـ 6 سنوات على جائزة الإنجاز مدى الحياة "الرابعة والثلاثين"، من معهد الفيلم الأمريكي.

وفي 2008، نشر كتاب كونري "Being a Scot"، كـ"سيرة ذاتية وجزء من التاريخ الاسكتلندي"، ووقف الراحل في صف الداعمين لتصويت انفصال وطنه الأم اسكتلندا عن المملكة المتحدة، في العام 2014.