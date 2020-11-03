نجوى كرم لـ CNN: هذا ما يبعد الإنسان عن حقيقته.. وما سر تألقها الدائم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إنها بأمس الحاجة كي تظهر أمام جمهورها بعد فترة الحجر الصحي الذي عاشه العالم خلال جائحة فيروس كورونا.

شمس الأغنية اللبنانية تحدثت باسهاب عن هذه الأيام وكيف كانت تقضي وقتها خلال تلك الفترة في لقاء ضمن برنامج شربل يستقبل على CNN بالعربية.

من ناحية أخرى، ماذا تقول نجوى كرم عن سر تالقها واستمراريتها؟ وماذا عن الخلوات الخاصة التي تلجأ إليها دائما؟ وما هي وجهة نظرها تجاه المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم؟

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