مي عزالدين تتصدر بحث غوغل في مصر بعد مسلسل خيط حرير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الممثلة المصرية، مي عزالدين، قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث غوغل في مصر، بعد بث أول حلقات مسلسل "خيط حرير" على قناة ON.

وكانت الممثلة المصرية قد نشرت سلسلة من التدوينات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تروج فيه لمسلسلها الجديد وسط تفاعل بين متابعيها.

ويذكر أن مي عزالدين ولدت في 19 يناير/ كانون الثاني العام 1980 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "رحلة حب" أمام محمد فؤاد، وأول ظهور تلفزيوني كان في مسلسل "أين قلبي" أمام يسرا.

وسطع نجم الفنانة المصرية في في سلسلة "عمر وسلمى" بعد أن شكلت ثنائيا متميزا مع الفنان تامر حسني، في حين يبرز أعمال فنية تلفزيونية لها تتمثل في كل من "رسايل" و"وعد" و"حالة عشق" و"آدم".