دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما زال مسلسل "ما وراء الطبيعة"، يحتفظ بصدارته بين قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً، على "تويتر"، في مصر، والعديد من الدول العربية، وذلك منذ بدء عرضه في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وسط احتفاء صناّع العمل، ومتابعين، وفنّانين، بأول عملٍ مصري من إنتاجات نتفلكس الأصلية.

وحظي الفنّان المصري أحمد أمين، بإشادة خاصة من عديد المتابعين، وزملاء المهنة، على إتقانه دور "د. رفعت إسماعيل"، بطل المسلسل، المقتبس عن سلسلة روايات شهيرة تحمل الاسم ذاته، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

الف مبروك لكل صناع العمل👌مجهود يستحق التقدير👏🏻👏🏻@MHefzy @amrmsalama @NetflixMENA وتحيه خاصه للنجم احمد امين👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻@AhmedAmin #ماوراء_الطبيعه

#ما_وراء_الطبيعة مسلسل رائع، انا فخور أن دا عمل مصري. رؤية عبقرية من المبدعين عمرو سلامة و محمد حفظي و احمد آمين تفوق علي نفسه و كل أبطال المسلسل أبدعوا الي قدام و خلف الكاميرا. @amrmsalama @AhmedAmin @MHefzy

احمد امين عامل عظمه في المسلسل من اول لقطه.مش مصدق إن أحمد أمين اللي كان قنبلة كوميديا في مسلسل الوصيه مع أكرم حسني هو نفسه رفعت إسماعيل بشحمه و لحمه في #ما_وراء_الطبيعة..شابوه احمد امين على أداء عبقري زي ده @AhmedAmin

احيانا بنتفرج علي مسلسل و نندمج مع البطل و الجو الي كله رعب و غموض وفجاءة يجي مشهد من حياتك،من جواك تحس انك شايف نفسك فيه و فاهم كل كلمة منه💔 #احمد_امين مش بس عبر عن الشخصية المميزة لرفعت اسماعيل هو كمان اضاف روح للسيناريو خلتني احس كل كلمة قالها كانها طلعي مني انا💔 @AhmedAmin https://t.co/Wzy4d3Y3tP

كما احتفى بطل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، بدخول العمل قائمة "أفضل 250 مسلسل في العالم"، التي يتم تحديثها باستمرار، حيث حل في المرتبة 227، بتقييم 8.5، من ضمن العروض التلفزيونية الأعلى تقييمًا، وفقاً لتصنيف مستخدمي IMDb قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت، الأمر الذي اعتبره أحمد أمين شهادة بمنافسة المسلسل على مستوى صناعة المسلسلات عالمياً.

دي قائمة imdb لأفضل ٢٥٠ مسلسل في العالم.. هاتفتح هاتلاقي مسلسل مصري اسمه #paranormal ده معناه ان #ما_وراء_الطبيعة بينافس على مستوى صناعة المسلسلات في العالم.. الحمدلله https://t.co/24qrkYFpF0

وأبدى مخرج "ما وراء الطبيعة" عمرو سلامة ارتياحه، لكون "معظم المراجعين الأمريكيين يقدمون تقييمات جيدة"، عن المسلسل.

Obviously most of the American reviewers are giving flattering reviews. https://t.co/MeH3SzfhhX

وهنأ العديد من زملاء المهنة صنّاع مسلسل "ما وراء الطبيعة" على نجاح الموسم الأول من العمل.

#ما_وراء_الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس.. شكرا @amrmsalama على رفع سقف التوقعات. برافو لكل صناع العمل👏👏 @NetflixMENA @MHefzy

الي كل صناع #ما_وراء_الطبيعة و المايسترو #عمرو_سلامة شرفتونا جامد ، نفسي اكتب اساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف 😁، شكراً يا مبدعين 👍

لسة متفرج علي أول حلقة من #ما_وراء_الطبيعة واتبسطت جداً أني شفت #رفعت_إسماعيل لحم ودم.. مبروك 👏🏼 @amrmsalama @MHefzy

وطالب متابعون بالإسراع، في تقديم مواسم أخرى من "ما وراء الطبيعة".

3- @amrmsalama @AhmedAmin تغيير احداث "حارس الكهف" غير موفق و موضوع الغوريلا كان محبط جدا للاسف .. again المسلسل حلو لتجربة اولى و اتمنى المواسم القادمة تكون افضل ، اقرب مشي بس للشخصية الاساسية و لكن كمان للاحداث و بقية الشخصيات و عدم التعديل بدون ما يكون اضافة حقيقية للعمل.

ازاي حاجة بالجمال والعظمة دي تكون 6 حلقات بس بجد شابوه لأحمد آمين والله🖤 @AhmedAmin #ماوراء_الطبيعة

ولكن لم يمرّ عرض أول مواسم "ما وراء الطبيعة" دون مآخذ، حيث رأى الناقد المصري محمد عبد الرحمن، أنّ المسلسل "جيد الصنع لكن أزمته في أن نتفلكس رفعت سقف التوقعات مبكرا، فقارن الجمهور بين المعروض وما كان في خيالهم."

وأضاف عبد الرحمن: "للمشروع مواسم أخرى بالتأكيد، لكن يظل الرابح الأكبر هو أحمد أمين الذي عبر من خلال رفعت إسماعيل بوابة مكتوب أعلاها عبارة (هنا يجتمع كبار الممثلين)".

ظهر بطل الحلقات وقد تمكن من الشخصية بدرجة كبيرة. #إستراحة_مشاهد #أحمد_أمين #رفعت_إسماعيل #ما_وراء_الطبيعة @AhmedAmin @MhmdAbdelRahman https://t.co/0dJTQ1cYxs

واعتبر أحد المتابعين الذي يصنّف نفسه من "التراس رفعت إسماعيل"، أنّ الجهد المبذول في العمل "رائع مبدئياً"، ولكن على المخرج عمرو سلامة من وجهة نظره الحفاظ على "الهيكل الاساسي للشخصية، والعلاقات، والأحداث الأساسية."، وكان له اعتراضات أخرى عبّر عنها في سلسلة تغريدات، حول تغيير بعض الأحداث.

#ماوراء_الطبيعة 1- مبدائيا مجهود و شغل رائع و اتمنى اشوف جزء تاني قريبا ولكن انا كواحد من التراس رفعت اسماعيل عندي خطوط حمرا ماينفعش المخرج يتعداها و يقولي دي رؤية .. لازم تحافظ على الهيكل الاساسي للشخصية و العلاقات و الآحداث الاساسية وبعد كدة ابدع براحتك @AhmedAmin @amrmsalama

كما كان لمتابعين آخرين اعتراضات على سير الأحداث في الحلقة الثالثة من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على وجه التحديد.

وش فيه المسلسل قلب كوميدي بثالث حلقه!!! غوريلا جني اجل ! المدح اوفر ووصلت لنص الثالثه للحين مافيه شي يحمس #ماوراء_الطبيعة

الصراحة المسلسل في اول حلقة مشوق ويبني لك امل فالقصة من التصوير وتسلسل الاحداث، والان انا فالحلقه الثالثة وصراحة حاسة اني فجأة اتابع انديانا جونز! وصايره اضحك واطقطق 🤷🏻‍♀️ ماظن رح اكمل القصة صراحة خيبة امل #ماوراء_الطبيعة

وتدور أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة": "في ستينيات القرن الماضي في إطار من الغموض والتشويق، حيث نتابع مغامرات بطل المسلسل الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم الأعزب، الذي يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة."، والمسلسل مقتبس عن الروايات الأكثر مبيعاً من تأليف الدكتور أحمد خالد توفيق.

بطولة: أحمد أمين، ورزان جمّال، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، والطفلة ريم عبد القادر.

ورؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة، كما أخرج (الحلقات الأولى والخامسة والسادسة)، بينما حملت (الحلقات الثانية والثالثة والرابعة) توقيع المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري.

وقام عمرو سلامة أيضاً بدور الكاتب الرئيسي لحلقات المسلسل، مترأساً فريق كتابة مؤلف من: محمود عزت، ودينا ماهر، وعمر خالد.

وتولى الإنتاج التنفيذي لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، كلاً من عمرو سلامة، ومحمد حفظي.