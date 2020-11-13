دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، في مقطع فيديو جديد، بعدما قضت محكمة كويتية بحبسها عامين، مع كفالة 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة، في اتهامها وزوجها بمخالفة الآداب العامة.

وخلال الفيديو دخلت الفاشينستا الكويتية في موجة بكاء، قائلة: "لوين بتوصلون معي، حقكم وأخذتوه، وانظلمت، أنا شنو ذنبي إني أقعد جنب واحدة ذابحة أو قاتلة رفيقتها أو أقعد مع ناس بتتعاطي (تقصد في السجن)".

وأضافت سارة الكندري: "شنو ذنبي، خمدت في نفسي.. مشاهير وايد غير كويتين لابسين لحد..، هناك من تلبس فوق الركبة وما حد حاسبها، أنا بنت الديرة يؤخذ حقي وحق بنتي".

وقالت الكندري إنها لن تصل إلى "مرحلة أن أذبح نفسي أو أنتحر أو أعتزل السوشيال ميديا، والله ما هأعتزل ولو على كسر رقبتي... سأخاطب أمير البلاد الشيخ نواف، وولي العهد الشيخ مشعل، أنا ما راح أسكت، من بعد اليوم ما فيني أسكت... أنا لا غسلت أموال ولا لي بالمخدرات ولا قتلت وما سويت شيء".

وتابع: "لوين، قطعتوا رزقي، حقي انوكل.. شوهتوا اسمي، وشوهتوا سمعتي، طول عمري في حالي ولا عمري أذيت أحد.. يدشون علي يا تعتزلين (السوشيال ميديا) يا نسجنك، لا مو على كيفك، احترامنا والقانون بس القانون يطبق على الكل".

وأشارت إلى ان ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة من جراء ما تواجهه والدتها.

وأبدت الكندري دهشتها من مبلغ الغرامة المطلوب منها لوقف تنفيذ العقوبة، قائلة: "قضيتي قضية تافهة"، فيما أضافت: "قضاء الكويت على راسي".

كما تلقى زوجها عقوبة من قبل نفس المحكمة بغرامة قدرها 6600 دولار أمريكي، في اتهامه وزوجته بالقيام بأفعال وُصفت بأنها "غير لائقة"، في مقاطع فيديو نشراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.