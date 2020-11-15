بعد كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. أنغام: أصبح لحلمي معنى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبرّت المطربة المصرية أنغام عن اعتزازها، بالتعاون مع الشاعر السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في ألبومها الخليجي الجديد، الذي أصدرته قبل أيام، تحت عنوان "مزح".

وتوجهت أنغام بالشكر لـ "أمير شعراء عصره" بحسب وصفها، في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلةً: "وأصبح لحلمي معنى حين جمعتني طاولة، مع الشاعر الكبير وأمير شعراء عصره عبدالرحمن بن مساعد، لا أجد تعبير يوفي قدر سعادتي بالنجاح معك، شكري واعتزازي لمقامك الراقي."

وأصبح لحلمي معني حين جمعتني #طاوله مع الشاعر الكبير وأمير شعراء عصره #عبدالرحمن_بن_مساعد لا أجد تعبير يوفي قدر سعادتي بالنجاح معك . شكري واعتزازي لمقامك الراقي

وأغنية "طاوله"، هي واحدة من 5 أغنيات، قدمّها الأمير عبد الرحمن بن ساعد، لأنغام في ألبومها الخليجي الجديد، حيث تضمن الألبوم من كلماته أيضاً: "أناني"، "ثلاث حروف"، "آخر لقاء" و"تسلم يدينه".

وحظي هذا التعاون، وأغنية "طاوله"، بأصداء جيدة، بين متابعي أنغام على "تويتر":

أغنية #طاولة أجمل اغنيه سمعتها في٢٠٢٠ .. كلمات ١٠/١٠ ألحان ١٠/١٠ ومايحتاج اتكلم عن انغام من تمثيل وغناء للمسرحية .. شكرا @Angham @abdulrahman @sadegalshaer 🤍 https://t.co/AuXfNxTb15

@Angham تلوموني في حبي لهالانسانه الراقيه ❤️❤️ ملكة الاحساس - مبروك على نجاح الالبوم - كلمات الاغاني ثقيله في الاحساس والمعاني وماتليق الا عليك انتي فقط ❤️

@Angham ام عمر اسمحيلي اقولك انتي للانغامي.. انغام فعلا بجد انتي خلقتي للنوت حياة بصوتك بمرونه عاليه اتسللت النوتات بين كل كلمه وحرف وجمله سعريه بذلتي مجهود واضح وبجد فرق وتعبك بان شكرااااا

@Angham نعم الواصف و نعم الموصوف اجتمعتم في اجمل عمل امير الحرف و صاحبت الحنجرة ذات الصوت الجميل المتفردة التي لا تشبه احد شكرا لكم 👏

ويضم ألبوم "مزح"، 11 أغنية، بينها الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، كما ضمّ ألبوم أنغام الجديد، أغنية نظمها تركي آل الشيخ، بعنوان "لايقين".