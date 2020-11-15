بعد كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد.. أنغام: أصبح لحلمي معنى

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المطربة أنغام والأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبرّت المطربة المصرية أنغام عن اعتزازها، بالتعاون مع الشاعر السعودي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في ألبومها الخليجي الجديد، الذي أصدرته قبل أيام، تحت عنوان "مزح".

وتوجهت أنغام بالشكر لـ "أمير شعراء عصره" بحسب وصفها، في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلةً: "وأصبح لحلمي معنى حين جمعتني طاولة، مع الشاعر الكبير وأمير شعراء عصره عبد الرحمن بن مساعد، لا أجد تعبير يوفي قدر سعادتي بالنجاح معك، شكري واعتزازي لمقامك الراقي."

وأغنية "طاوله"، هي واحدة من 5 أغنيات، قدمّها الأمير عبد الرحمن بن ساعد، لأنغام في ألبومها الخليجي الجديد، حيث تضمن الألبوم من كلماته أيضاً: "أناني"، "ثلاث حروف"، "آخر لقاء" و"تسلم يدينه".

وحظي هذا التعاون، وأغنية "طاوله"، بأصداء جيدة، بين متابعي أنغام على "تويتر":

ويضم ألبوم "مزح"، 11 أغنية، بينها الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، كما ضمّ ألبوم أنغام الجديد، أغنية نظمها تركي آل الشيخ، بعنوان "لايقين".

 

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