دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفنان المصري تامر حسني على حديث زوجته بسمة بوسيل عن انفصالهما عبر حساباتها في الشبكات الاجتماعية، قائلا إنها سلمت أذنها لـ"شر السوشيال ميديا"، بعد تناقل صور ظهر فيها مع بعض المعجبات.

ونشر حسني ردًا مُطولا، عبر خاصية الـ"الستوري" في حسابه بموقع انستغرام"، الاثنين، في أول تعليق له على ما صرحت به قبل أيام.

وكتب تامر حسني مخاطبًا زوجته: "أنا مش هزعل منك وأنا ضهرك وسندك مهما حصل"، وشكر "كل الفنانين اللي سعوا للخير لينا".

وأضاف حسني: "بسمة حبيبتي للأسف أنتي مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلى اللي عرفتيني وحبتيني بيها إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة".

وتساءل حسني: "ليه لما أي حد يزعل من حد يطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم".

ورأى الفنان المصري أن زوجته ذات الأصول المغربية، كانت "متهورة" عندما أقدمت على الاستماع لحديث "ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت".

وتابع تامر حسني: "هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط، ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا، لكن أنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب، متهورة بس بحبك".

ولدى تامر حسني (43 عامًا) وبسمة بوسيل (29 عامًا)، 3 أبناء. وتزوجا في 2012.

وعلى مدار السنوات الماضية، سبق أن تحدث الزوجان عن حدوث خلافات بينهما، كاد بعضها أن يتسبب في إنهاء زواجهما.

Credit: Instagram/@tamerhosny