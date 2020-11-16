الفنّان المصري يوسف الشريف يواجه "كوفيد 25".. فهل ستكون "النهاية"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأ الفنّان المصري يوسف الشريف جمهوره، بالإعلان عن مسلسل جديد من بطولته لموسم 2021، بعنوان "كوفيد 25"، وذلك بعدما كان حضوره مستبعداً على قائمة العروض الرمضانية المقبلة.

وتصدّر الشريف قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في مصر، بعد نشره البوستر الأولي لمسلسله الجديد، من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".

يارب يبقى خير 🙏 https://t.co/tvI3fpuTAA

واحتفى العديد من متابعي يوسف الشريف بإعلانه عن المسلسل، وهناك من نبّهه إلى ضرورة توخي الدقة، تلافياً لوجود أخطاء علمية في السيناريو، من خلال استشارة فريقٍ من الاختصاصيين.

@ElSherif انت ممثل محترم واستثنائى .. بس خد بالك من الاخطاء العلميه يعنى المؤلف يعمل فريق عمل من متخصصين .. المسلسلات والافلام العلميه الاجنبى بيبقى فريق متخصص مش مؤلف بس .. زى انترستلر مثلا.. مش عاوزين بتوع القتل والضرب والطار يشمتوا فينا .. بالتوفيق

بينما كثرت التساؤلات حول طبيعة مسلسل "كوفيد 25"، وهل ستشكل أحداثه الجزء الثاني لمسلسل "النهاية" الذي قدّمه الموسم الماضي، أم لا؟

@ElSherif ربنا يوفقك يا نجم بس احنا كنا منتظرين الجزء الثاني لمسلسل النهايه تقوم داخل علينا بالتقيل ده لسا مخلصناش 19 https://t.co/JXuFGcijfi

@MostafaShoman98 @ElSherif ماهو دا الجزء التانى بس ماحبش يقول النهاية 2 عشان ماتزهقش وكدة هو قالك اجيبلهم من الاخر

@ElSherif يا ترى راح يكون هذا هو الجزء الثاني ل "النهاية" زي ما عملت بالقيصر و اسم مؤقت ؟ 🤔🤔🔥🔥

@0kzlk @ElSherif لا مرا احس مالو دخل النهاية يتكلم عن الحياة بعد ١٠٠ وهذا عن فايروس سنة ٢٠٢٥ قريت الجزء الثاني من النهاية حيكون ٢٠٢٢

وحظي مسلسل "النهاية" الذي قدمّه يوسف الشريف، في الموسم الفائت بنجاح جماهيري، بموازاة الجدل الذي أحدثه، حينما تنبأ بـ "زوال إسرائيل"، وتناول "الماسونية"، وما أثير حول الشروط التي قيل إنه يفرضها في أعماله بعدم ملامسة زميلاته الممثلات..

يارب يبقى خير 🤲🏻 #النهاية #يوسف_الشريف https://t.co/RfhHnlrwGD

ودارت أحداث "النهاية" في عام 2120، حول "مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه"، وبقيت نهاية المسلسل مفتوحةً على جزءٍ ثانٍ.