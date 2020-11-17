بعد الصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. كيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردتّ الفنانة المغربية بسمة بوسيل على مبادرة زوجها الفنان تامر حسني بالصلح، قائلة: "متهورة.. بس عشان بحبك.. sorry"، وذلك بعد ما تردد خلال الفترة الماضية عن وجود خلاف بين الزوجين، قد يقودهما للانفصال، أو أنهما انفصلا بالفعل.

واللافت في الأمر أنّ تامر وجّه رسالة الصلح لزوجته، عبر خاصية الـ story في حسابه الرسمي على "انستغرام"، وبدا فيها عاتباً عليها، لأنها سلمت أذنها لـ "شر السوشيال ميديا"، بعد تناقل صور له مع بعض المعجبات.

وختم تامر حسني رسالته بالقول: "هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط، ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا، لكن أنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب، متهورة بس بحبك"، وكذلك أتى رد بسمة بوسيل على زوجها بنفس الطريقة، عبر خاصية الـ story في حسابها الرسمي على "انستغرام".

وتصدّرت أخبار الخلاف بين الزوجين، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وصولاً إلى إعلان الصلح، الذي احتفى به جمهور الفنّان المصري تامر حسني، وبينهم من اعتبر رسالته إلى زوجته، موقفاً رجولياً.

فيها ايه لما كل رجل مزعل حبيبته او مراته او خطيبته يعمل زي تامر حسني ما عمل ،، مثال للرجولة و التربية العاليه و الحب و الاهتمام و التمسك والثقه بالنفس #تامر_حسني #تامر_حسني_بسمة_بوسيل ❤️🌺

عرفتوا ليه الرجال قوامون علي النساء ..هي دي القوامة ♥️ تامر صالح مراته وامتص غضبها مش عاند معاها رغم كل شهرته ونجوميته ♥️ تامر مثال للرجالة الي بتحب بجد ♥️ تامر طلع ابن اصول ♥️ تامر قالها متهورة بس بحبك 🙈 محدش يعلق الحب علي شماعه النصيب بعد كدا يا اشباه الرجال ✋ #بسمة_بوسيل https://t.co/SvXycZrADJ

نطق الباشا وأخيرااااااا 😂 سمعني سلام ، ارجعليييي انا قلبي معاككككك 😂💛💛 #تامر_حسني #بسمة_بوسيل https://t.co/lc7ZuFhHxX

وبالمقابل، توقف متابعون للقصة على موقع "توتير"، عند وصف تامر لبسمة، بالـ "متهورة"، وأطلقوا موجة من التعليقات الطريفة حول هذا الوصف.

" تعالي بقي يا متهوره عشان انا علمتك و لسه هعلمك " 😂😂😂 #تامر_حسني_بسمة_بوسيل https://t.co/vIUhEJnvHj

#بسمه_بوسيل #تامر_حسني خلاص بقى يا ست بسمه دانتى متهوره جدا https://t.co/DxbHsJujr5

تامر: متهوره بس بحبك بسمة: فعلا اتهورت..بس عشان بحبك #تامر_حسني #بسمة_بوسيل https://t.co/jbHnPnzo4B

المصريين و هم مستنين رد #بسمة_بوسيل علي #تامر_حسني https://t.co/NwC95OPFac

بينما تهكمّ بعض المتابعين من تبادل الرسائل بين الزوجين عبر السوشيال ميديا: "يا بني ما لو معندكوش واتس آب قولي وأنا اشحنلك باقة"، ومنهم من شكك بحدوث الخلاف، وألمح إلى كونه "مسرحية".

(وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك) - نوفمبر ٢٠٢٠... #تامر_حسني_بسمة_بوسيل https://t.co/0JULwwTOGP

مشاكل ذي الايام كل واحد عنده اكاونت ويكتب كم كلمة وتبدا المسرحية والجمهور يشجع وهما جالسين اصلا بجنب بعض على نفس الكنبة ينتظرو المعلنين #اليوم_العالمي_للاعترافات #بسمة_بوسيل

طب ماتتكلموا واتساب وبلاش السياح الأوفر ده 🙄😂😂😂 شايفين الشعب 👇👇 🧐🤪 #تامر_حسني_بسمة_بوسيل 😏 https://t.co/HBXNLAfV6N

ورصدت وسائل إعلامية، إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عبر خاصية الـ story في حسابها الرسمي على "انستغرام"، قبل أن تحذف ما نشرته خلال وقتٍ قصير، وسط تجاهل زوجها للموضوع، الأمر الذي أثار الكثير من التفاعل، والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأيام، وصولاً إلى رده الأخير عليها، في رسالةٍ عاتبة وصفها فيها بـ "المتهورة"، أكد من خلالها على حبّه لها.