شعار غوغل يخلد الممثل أحمد زكي في عيد ميلاده اليوم.. شاهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—احتفل موقع البحث غوغل بذكرى ميلاد الممثل المصري الراحل، أحمد زكي، عبر تخليده ضمن شعاره عند الدخول على صفحة البحث.

Credit: Google

وتصدر أحمد زكي فجر الأربعاء أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على غوغل.

وعند الضغط على صورة الممثل المصري الراحل التي تتوسط شعار غوغل، تنقلك الصفحة إلى عرض المعلومات الكاملة عنه من تاريخ ميلاده الموافق الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى تاريخ وفاته في 27 مارس/ آذار 2005.

ويستعرض غوغل نبذة عن أشهر الأفلام والأعمال السينمائية والفنية للممثل الراحل بشريط احتفل بالممثل عبر صور من مسيرته الفنية الخالدة.

ويذكر أن نجل أحمد زكي الوحيد، هيثم، أكد أشرف زكي، توفي العام 2019 عن عمر يناهز 35 عاما، "إثر هبوط حاد في الدورة الدموية"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام، التي لفتت في تقريرها أن الوفاة "جاءت بصورة مفاجئة ولأسباب طبيعية".