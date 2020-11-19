رحيل الفنان المصري فايق عزب.. مسيرة فنية تزيد على الـ50 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي الفنان المصري فايق عزب، الخميس، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد صراعٍ مع المرض، عن عمرٍ يناهز الـ 77، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، وفقاً لما أعلن نجله خالد عبر حسابه على "فيسبوك".

وكان نجل الفنّان الراحل قد أعلن دخول والده إلى غرفة العناية المركزة بأحد مشافي العاصمة المصرية، منذ مطلع شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، ونقلت وسائل إعلام مصرية أنّه عانى من مضاعفات عملٍ جراحي خضع له مؤخراً، "لتوسيع الحبل الشوكي، بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله."، كما ثبتت إصابته بفيروس كورونا في أيامه الأخيرة.

ولفت الناقد المصري مجدي الطيب في تدوينةٍ نشرها قبل أيام، تحت عنوان "يعيشون بيننا.. فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا"، إلى معاناة الفنّان الراحل فايق عزب، أيضاً من الإصابة بفيروس "مارسا".

وتتجاوز المسيرة الفنّية للراحل، الـ 50 عاماً، قدّم خلالها عشرات الأدوار المسرحية، والإذاعية، وفي السينما، والتلفزيون.

ومن من أشهر الأفلام السينمائية التي شارك بها: "المهاجر"، و"أيام السادات"، و"حنفي الأبهة"، و"كتيبة الإعدام"، و"ضد الحكومة"، و"سري للغاية"، و"في محطة مصر"، و"الباشا تلميذ"، و"الواد محروس بتاع الوزير"، و"واحد من الناس".

كما لعب أدواراً في مسلسلات تلفزيونية شهيرة، منها: "رأفت الهجان"، و"ليالي الحلمية"، و"هارون الرشيد"، و"الوتد"، و"سلسال الدم"، و"القاصرات".