دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المطرب اللبناني عبده ياغي، بلقب الموسم الأوّل من برنامج The Voice Senior، الذي اختتم منافساته على MBC، الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحصول ياغي على معدل النقاط الأعلى من لجنة التحكيم.

مبروك عبدو ياغي الفائز بلقب أحلى صوت في الموسم الأول من #MBCTheVoiceSenior @melhem_zein1 https://t.co/WpgPk4Tlvu

أداء يقطع الأنفاس لعبدو ياغي أثناء غنائه لوديع الصافي #MBCTheVoiceSenior تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/DNxpUfVqds https://t.co/IRS8c5vYFV

وتفوق المطرب اللبناني من فريق مواطنه ملحم زين على منافسيه، سعاد حسن (فريق سميرة سعيد)، فيصل الحلاق (فريق نجوى كرم) ومرفت كامل (فريق هاني شاكر).

أول تعليق لعبدو ياغي ومدربه ملحم زين بعد الفوز باللقب #MBCTheVoiceSenior تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/XWvOMZ0cJ4 https://t.co/HlN4mSc1Ny

موال يفوق الخيال لفيصل الحلاق وأغنية من الفلكلور الأصيل #MBCTheVoiceSenior تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/K9WTi7PQu5 https://t.co/BA50CewQx5

مرفت كامل تغني ع اللي جرى بإحساسها المرهف وتسلطن المدربين #MBCTheVoiceSenior تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/XGHiPvemqa https://t.co/RLmkvizoiA

سعاد حسن تختم مشاركتها بالفن الأصيل وبأغنية بعيد عنك ام كلثوم #MBCTheVoiceSenior تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/ADWWqJBwtJ https://t.co/viiAWWqqes

وشارك في منافسات الحلقة الأخيرة من The Voice Senior أيضاً، كل من المطرب السوري صفوان عابد، التونسي حسين القبلاوي والمغربي عبد الرحيم الصويري.

المواهب الذهبية التي غادرت في الحلقة النهائية تودّع البرنامج والمشاهدين على طريقتها #MBCTheVoiceSenior تابعوا الحلقة كاملة على #ShahidVIP https://t.co/xlMkbuFMYL https://t.co/m6BOwnQgIZ

وواجه ياغي انتقاداتٍ كبيرة لمشاركته في البرنامج كهاوٍ، وهو المطرب المعروف الذي تخرجّ من برنامج "استوديو الفن" الشهير في السبعينيات وفي رصيده أكثر من 70 أغنية.

حيث قال المؤلف الموسيقي اللبناني المعروف إحسان المنذر، في تصريحاتٍ إعلامية سابقة: "مش مسموح لشخص كان معروف قبل يطلع يعمل هاوي"، واعتبر الناقد جمال فياض هذه المشاركة "خطيئة في حق نفسه."

وكشف المطرب السوري المعروف صفوان عابد الذي واجه انتقاداتٍ مشابهة، لمشاركته في البرنامج، أنّ مشاركته تمت بدعوة من MBC، الأمر الذي حدث مع مشتركين آخرين، وبرر قبوله الدعوة برغبته بأن يحقق نسب مشاهدات أعلى، على امتداد العالم.

في حين رفض المطرب اللبناني الشهير سامي كلارك دعوة مشابهة، معتبراً أنّ إدارة The Voice Senior ، أخطأت في العنوان حينما دعته.