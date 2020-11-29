دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على طريقته الاستعراضية المعتادة، أعلن الفنّان المصري محمد رمضان، عن اقتراب حفله في دبي الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال فيديو نشره عبر "انستغرام"، علقّ عليه بالقول: "ميعادنا الليلة.. ميعاد نصر الأحباء و دعس الأعداء وحشني المسرح والجمهور."

وهذه المرة الأولى التي سيواجه فيها رمضان الجمهور، بعد موجة الانتقادات الواسعة التي تعرضّ لها في مصر، بسبب صورة له مع المطرب الإسرائيلي، عومير آدم.

وبدا لافتاً في صورةٍ سابقة نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، تخلي محمد رمضان عن الشعر الأبيض الذي كان جزءاً من تحضيراته لمسلسل "موسى"، بعدما أعلن عن إلغاء الشركة المنتجة للمسلسل، وقرار نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه في واقعة صورته مع عومير.

وأرفق الصورة بتعليقٍ قال فيه: "من ولد في العواصف.. لا يتأثر بالرياح."

وكشف رمضان عن ترتيبات لإقامةٍ حفلٍ غنائي له على الأراضي الفلسطينية، قائلاً: "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق، على أول حفلاتي في فلسطين."

وبذلك يؤكد الفنّان المصري المثير للجدل محمد رمضان مضيّه قدماً في خياراته الفنيّة، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه، بعد انتشار الصورة التي ظهر فيها يحتضن فنّاناً إسرائيلياً، ما كلفّه موجة غضب واسعة من مواطنيه الرافضين للتطبيع مع إسرائيل، وإيقافه المؤقت عن العمل في مصر، وخسارة مشروعه الدرامي لموسم دراما رمضان 2021، وإصدار نقابة الصحافيين المصريين قراراً ملزماً لمنتسبيها بمقاطعة أخباره.