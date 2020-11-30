دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدَر الفنّان المصري محمد رمضان، قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على مستوى مصر في موقع تويتر، بعد انتشار فيديو لسقوطه على مسرح في دبي، مساء الأحد، بينما كان في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة".

وبعد انتشار لقطات مأخوذة من زوايا مُختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعاد رمضان نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستغرام: "ثقة في الله... مايوقع إلا الشاطر".

وكان محمد رمضان قد أعلن في قتٍ سابق عن إطلالته الليلة في دبي، من خلال فيديو نشره عبر "انستغرام"، توعدّ فيه بـ"دعس الأعداء".

لكن ما حدث معه على المسرح حولّ الأنظار إلى اتجاه آخر، بعيداً عمّا كان منتظراً من إطلالته الأولى المرتقبة، بعد الأزمة التي تعرّض لها مؤخراً، بسبب الصورة التي ظهر فيها وهو يحتضن المغني الإسرائيلي عومير آدم.

وتفاعل مُغردو تويتر مع فيديو سقوط رمضان على المسرح، وسط تباين في ردود الفعل انقسم أصحابها بين شامتٍ ومتعاطف.

سقوط #محمد_رمضان و سيكون سقوطه هكذا تماما https://t.co/QXUaGWXoUI

جيرالدو: عملتها قبلك محمد رمضان: عملتها اجمد https://t.co/hIevmcZBXV

لحظة سقوط محمد رمضان على مسرح بالإمارات قبل قليل يا شماتت ابله طازة 😁🤣😁🤣 #محمد_رمضان #فلسطين_قضيتي https://t.co/RwPgseCZc8

زعلانه اني بضحك على وقعة محمد رمضان بس كل ما ييجي الفيديو ادخل اضحك تاني