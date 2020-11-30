فيديو زواج رياضي كازخستاني من "دمية" يثير تفاعلا واسعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرياضي الكازاخستاني، يوري، تولوشكو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صور ومقطع فيديو من حفل زفافه من "دمية".

ونشر تولوشكو مقطع الفيديو والصور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، الذي يتابعه عليها نحو 47 ألف حساب.

ولطالما نشر تولوشكو صورا مع الدمية التي أطلق عليها اسم "مارغو"، على صفحته والتي تخللها صور ومقاطع فيديو من رحلات اصطحبها فيها معه إلى حفلات في نواد ليلية إلى حتى صور ولقطات مع استحمام معها.

وكتب تولوشكو في إحدة تدويناته، بتاريخ 18 سبتمبر/ أيول الماضي: "تسألونني عادة عن مارغو، مارغو بخير.. أود أن أخبركم عن خطتنا، سيكون زواجنا قريب ولكن لن أقول الموعد.. حسنا تلميح بسيط، سيكون عندما يسقط الثلج، الثلج الأبيض علامة على النقاء.."