نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت لي لي ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور لها مع والديها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 2020 الذي انطلق، الأربعاء.

منى زكي تتحدث عن تكريمها بجائزة جديدة في #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي #CIFF42 https://t.co/KaQQoQ8NkB

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي هذه الصور معيدة في الوقت ذاته نشر فيديو البث المباشر للحفل نقلا عن قناة DMC.

وقالت منى زكي في مقابلة على قناة DMC: "بنتي كمان أول مرة تحضر، هي معي النهاردة أول مرة تحضر معي مناسبة وأنا مبسوطة فيها برصة انها جاءت معي في اللحظة دي.. هي عموما رسامة وبترسم حلو أوي والي هي عاوزاه تعمله انا حبقى سعيدة لما هي تبقى مبسوطة.."

وعقبت زكي على فوزها بجائزة فاتن حمامة: "ده شرف كبير كبير ليا اني أنا يعني أن الجائزة دي تبقى باسم سيدة الشاشة العربية بجد بالنسبة لي شرف كبير وأن اتكرم في نفس السنة بدورة الأستاذ وحيد حامد يعني الناس كلها عارفة الأستاذ وحيد حامد بالنسبة لي ايه وبالنسبة لينا كلنا احنا تربينا على شغله.."