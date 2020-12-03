تركي آل الشيخ يطلب أفكارا ترفيهية من السعوديين والمقيمين برسالة فيديو

نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، طلبا من السعوديين والسعوديات والمقيمين في المملكة بتقديم مقترحات لأنشطة ترفيهيه.

رسالة لكل سعودي وسعودية ومقيم في هذا البلد الطاهر والافضليه للسعوديين 🙏🏻❤️🇸🇦 https://t.co/MeNGLGW13Z

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره آل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيه: "أنا أبغى أنكم تفتحون فرصة لكل سعودي وسعودية ومقيم، الأولوية للسعودي والسعودية وبرضه للمقيم في البلد يرسل مقطع مدته 3 دقائق يشرح فكرة ترفيهية هو قادر على تنفيذها وتفيدنا.."

وتابع آل الشيخ قائلا: "ما يرسل لنا خرابيط ويضيع وقتنا، وتفرزون أهم الفرص وأهم 20 مبادرة في هذه إحنا بنتبناها شخصيا كهيئة ترفيه في جميع مناطق المملكة أنا أبغى تجي آلاف المبادرات لمدة 3 دقائق يعمل لها بريزنتاشن فيديو مرتب ما يضيع وقتنا الله يعافيه.."

وأضاف: "أمس واحد مرسل لي خرابيط لا يمكن تتحقق ما يضيع وقتنا، شيء مفيد وشيء جديد، مو واحد يقول لي خلنا نسوي فود ترك (مركبة للوجبات السريعة) يعني هذا شيء موجود ما الجديد؟ شيء فعلا نستفيد فيه وفكرة جديدة أهم 20 فكرة أنا بشوفها شخصيا وبنتبناها هنا في هيئة الترفيه، هذا المقطع انشروه للناس خليهم يشوفونه.."