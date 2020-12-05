نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقف المجلس الأعلى للإعلام في مصر برنامج المذيعة ريهام سعيد (صبايا الخير)، بعد حلقة "صيد الثعلب"، التي أثارت جدلا واسعاً في البلاد.

وخلال الحلقة ظهرت ريهام سعيد مع مجموعة من الأشخاص وهم يمسكون بثعلب صغير، حيث قيدوا ساقيه، وهو ما أثار استياء المهتمين بحقوق الحيوان.

وفي أول تعليق لها على قرار وقف برنامجها قالت ريهام سعيد في صفحتها في موقع انستغرام: "أي حاجة من عند ربنا حلوة وخير الحمد لله".

وفي وقت سابق، حذفت قناة "النهار" المُذاع عبرها البرنامج، فيديو الحلقة من موقع يوتيوب، واعتذرت للمشاهدين.

كما ظهرت سعيد في مقطع فيديو قبل أيام، قائلة إن هدف حلقة الثعالب التركيز على مهنة صيد الحيوانات. وأضافت: "مش أنا اللى أجبرت الرجل للقيام بالصيد عشان أصور.. هذه المهنة موجودة، وكثيرون يمارسونها لأسباب تجارية أو طبية".

ويعاقب قانون البيئة في مصر بالحبس والغرامة، حيث يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو الإتجار فيها حية أو ميتة.

وسبق أن جرى وقف برنامج ريهام سعيد لمدة عام منذ أغسطس آب 2019، بعد تهكمها على أصحاب السمنة والأوزان الزائدة.

وقتها، قالت سعيد: "الناس البدينة ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر العام بالعرق والسموم الموجودة في أجسامهم، ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي تفقدي جزء من أنوثتك".