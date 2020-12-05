نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- حصل معلم مدرسة هندي على جائزة المعلم العالمية لعام 2020، وتعهد بتقديم نصف جائزة المليون دولار للوصيف.

الجائزة، التي تديرها مؤسسة فاركي بالشراكة مع اليونسكو، تحتفل بالمعلمين "الاستثنائيين" الذين قدموا مساهمة بارزة في مهنتهم.

تم اختيار رانجيتسين ديسال، مُعلم في مدرسة زيلا باريشاد الابتدائية، في قرية باريتوادي بولاية ماهاراشترا بغرب الهند، كفائز من بين أكثر من 12 ألف ترشيح وطلب من أكثر من 140 دولة حول العالم.

ونال المعلم الجائزة تقديرا لجهوده في تعزيز تعليم الفتيات في المدرسة، التي ينتمي معظم تلاميذها إلى المجتمعات القبلية.

وقالت جائزة المعلم العالمية إنه تعلم اللغة المحلية للقرية من أجل ترجمة الكتب المدرسية إلى اللغة الأم لتلاميذه.

وقام أيضًا بإنشاء رموز باركور "كيو آر" فريدة على الكتب المدرسية لمنح الطلاب إمكانية الوصول إلى القصائد الصوتية ومحاضرات الفيديو والقصص والمهام، مما يحسن بشكل كبير من الحضور إلى المدرسة. ويتم الآن نشر تقنية كيو آر الخاصة به على نطاق أوسع في جميع أنحاء الهند.

وأعلن الممثل والمقدم التلفزيوني البريطاني ستيفن فراي أن ديسال هو الفائز في حفل افتراضي بُث من متحف التاريخ الطبيعي في لندن يوم الخميس.

وبدلاً من الاحتفاظ بجميع مكاسبه، أخبر ديسالي فراي في مقابلة أنه سيشارك الجائزة مع المتسابقين التسعة الآخرين، ويمنحهم 55 ألف دولار لكل منهم - وهي المرة الأولى التي يقوم فيها أي شخص بذلك في تاريخ الجائزة الممتد لست سنوات.

وقال ديسال لفراي: "أعتقد أنه إذا شاركت هذه الجائزة المالية مع تسعة معلمين، فهذا يعني أنه يمكنني توسيع نطاق عملهم. لا يزال عملهم الرائع يستحق... إذا شاركت أموال الجائزة مع بقية المعلمين، فسيحصلون على فرصة لمواصلة عملهم.. ويمكننا التواصل وتخفيف حياة أكبر عدد ممكن من الطلاب".

ونالت أفعاله إشادة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الدالاي لاما، الذي قال على تويتر وفي بيان نُشر على الإنترنت إنه معجب بديسال لتقاسم الأموال.

I’d like to congratulate Ranjitsinh Disale on being named the world's most exceptional teacher and to express my admiration for his generosity in sharing half the prize money with runners up in the competition. He has set an example of compassion in action https://t.co/ZqYrbP35ur

وقال "إن تعليم الأطفال الصغار، وخاصة من خلفيات فقيرة ومحتاجة، ربما يكون أفضل طريقة لمساعدتهم كأفراد، ويساهم بشكل فعال في خلق عالم أفضل".

والفائزون التسعة بالجائزة هم مدرسون يعملون في الولايات المتحدة وبريطانيا وفيتنام ونيجيريا وجنوب إفريقيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا والبرازيل.