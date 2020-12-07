وفاة علاء الدين كوكش.. آخر مخرجي الدراما السورية الروّاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي المخرج السوري علاء الدين كوكش، عن عمرٍ يناهز الـ 78 عاماً، وأعلن عن وفاته في وقتٍ مبكّر من صباح الإثنين 7 كانون الأوّل/ ديسمبر2020، ونعاه شقيقه الكاتب أسامة كوكش، ونقابة الفنّانين السوريين بدمشق.

المخرج الراحل من رواد الدراما السورية، حيث قدّم أوّل أعماله التلفزيونية "من أرشيف أبو رشدي" سنة 1967، وتلاه العديد من الأعمال التي لا تنسى في ذاكرة المشاهد السوري كـ "حارة القصر"، و"أسعد الوراق"، وعشاق الدراما البدوية التي أخرج أشهر مسلسلاتها في سبعينيات القرن الماضي: "راس غليص"، و"ساري".

ومن أبرز أعماله في الثمانينيات والتسعينيات: "وضاح اليمن"، "تجارب عائلية"، و"الذئاب" و"أبو كامل"، وربما يذكر له الجيل الجديد من متابعي الدراما السورية: "البيوت أسرار"، و"أهل الراية"-الجزء الأوّل"، و"رجال العز"، أما آخر أعماله كمخرج فكان مسلسل "القربان" سنة 2014.

شارك الراحل في تأليف آخر مسرحيات الفنّان السوري دريد لحّام "السقوط" سنة 2011، كما ألف، وكتب السيناريو، والمعالجة الدرامية، لعددٍ من الأعمال التلفزيونية، والسينمائية السورية.

وأدى المخرج الراحل عدداً من الأدوار في أفلام ومسلسلات سورية، منها: فيلمي "المخدوعون"، و "المتبقي"، ومسلسل "صلاح الدين الأيوبي"، و"كليوباترا"، وكانت آخر مشاركاته التلفزيونية كممثل في مسلسل "شارع شيكاغو" 2020.

قضى الراحل سنوات حياته الأخيرة في دار للمسنين، وسيشيع إلى مثواه الأخير، بعد ظهر الإثنين، في العاصمة السورية، وقد نعاه عدد من الفنّانين والمخرجين السوريين.