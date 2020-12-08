الحزن يخيم على نجوم لبنان برحيل الملحن جان صليبا

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خيمّ الحزن على نجوم لبنان، برحيل الملحن جان صليبا، الإثنين 8 ديسمبر/ كانون الأوّل، بعد صراعٍ دام لأسابيع مع فيروس كوفيد 19، ما أصاب العديد من المغنين اللبنانيين الذين كان شريكاً لبداياتهم بالصدمة، ونعوه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلماتٍ مؤثرة.

فالفنّان الراحل، قدّم ألحاناً وصفت بالناجحة لعاصي الحلاني، وفضل شاكر، ووائل جسار، وغيرهم، وأسس شركته الخاصة أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتعاون من خلالها مع إليسا، وهيفاء وهبي، وأمل حجازي، وميريام فارس.. فكان لهم "الصديق، ورفيق الدرب"...

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله فنانون حول وفاة صليبا:

قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي https://t.co/Pqa0yxh57m

الله يرحمك #جان_صليبا ويصبّر عيلتك 💔 خبر محزن جداً!

إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا صديق العمر ..#جان_صليبا

الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما🙏🏻

من اسوأ الأخبار هالسنة رحيل صديق واخ ورفيق العمر جان صليبا الله يرحمك ويصبر اهلك وعيلتك 🙏💔 https://t.co/NDAGxawW81

شو محزن هالخبر 😨 الله يرحمك #جان_صليبا 🙏🏻

الله يرحمك #جان_صليبا وتكون نفسك بالسما🙏

تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك

الله يرحمك #جان_صليبا ما عم صدق 😢 الله يصبر اهلو 🙏

خبر وفاة #جان_صليبا كتير بزعّل..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما🙏🏻

من الصدمة ما عم صدّق💔 الله يرحمك #جان_صليبا 🙏🏻😢 ويصبّر عيلتك يا رب #كورونا

مقهورة والحرقة كبيرة..#جان_صليبا

يا ضيعان قلبك يا #جان_صليبا #كورونا مش مزحة عم تاخد أغلا الناس الى اللقاء يا صديقي بكّير يا شيخ الشباب تعازينا لكل العائلة الكريمة ولكل محبينك تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر .... 💔🙏🏻 الحياة كتير قصيرة حبّوا بعض #المسيح_قام #zein https://t.co/aVYxriEnpW