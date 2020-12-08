إليسا تودّع "رفيق الدرب".. الحزن يخيم على نجوم لبنان برحيل الملحن جان صليبا

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الحزن يخيم على نجوم لبنان برحيل الملحن جان صليبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خيمّ الحزن على نجوم لبنان، برحيل الملحن جان صليبا، الإثنين 8 ديسمبر/ كانون الأوّل، بعد صراعٍ دام لأسابيع مع فيروس كوفيد 19، ما أصاب العديد من المغنين اللبنانيين الذين كان شريكاً لبداياتهم بالصدمة، ونعوه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلماتٍ مؤثرة.

فالفنّان الراحل، قدّم ألحاناً وصفت بالناجحة لعاصي الحلاني، وفضل شاكر، ووائل جسار، وغيرهم، وأسس شركته الخاصة أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتعاون من خلالها مع إليسا، وهيفاء وهبي، وأمل حجازي، وميريام فارس.. فكان لهم "الصديق، ورفيق الدرب"...

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله فنانون حول وفاة صليبا:

 

 

 

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