الحزن يخيم على نجوم لبنان برحيل الملحن جان صليبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خيمّ الحزن على نجوم لبنان، برحيل الملحن جان صليبا، الإثنين 8 ديسمبر/ كانون الأوّل، بعد صراعٍ دام لأسابيع مع فيروس كوفيد 19، ما أصاب العديد من المغنين اللبنانيين الذين كان شريكاً لبداياتهم بالصدمة، ونعوه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلماتٍ مؤثرة.
فالفنّان الراحل، قدّم ألحاناً وصفت بالناجحة لعاصي الحلاني، وفضل شاكر، ووائل جسار، وغيرهم، وأسس شركته الخاصة أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتعاون من خلالها مع إليسا، وهيفاء وهبي، وأمل حجازي، وميريام فارس.. فكان لهم "الصديق، ورفيق الدرب"...
وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله فنانون حول وفاة صليبا:
قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي https://t.co/Pqa0yxh57m
من اسوأ الأخبار هالسنة رحيل صديق واخ ورفيق العمر جان صليبا الله يرحمك ويصبر اهلك وعيلتك 🙏💔 https://t.co/NDAGxawW81
تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك
يا ضيعان قلبك يا #جان_صليبا #كورونا مش مزحة عم تاخد أغلا الناس الى اللقاء يا صديقي بكّير يا شيخ الشباب تعازينا لكل العائلة الكريمة ولكل محبينك تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر .... 💔🙏🏻 الحياة كتير قصيرة حبّوا بعض #المسيح_قام #zein https://t.co/aVYxriEnpW