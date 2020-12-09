رحيل صاحب "رجل المستحيل" الكاتب نبيل فاروق أيقونة الأدب البوليسي في مصر

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رحيل صاحب "رجل المستحيل".. الكاتب نبيل فاروق أيقونة الأدب البوليسي في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت عائلة الكاتب الروائي المصري، نبيل فاروق، المعروف بكتاباته في الأدب البوليسي والخيال العلمي، وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتبت ابنته، ريهام نبيل فاروق، في صفحتها عبر فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان، إثر أزمة قلبية.. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتخرج نبيل فاروق، المولود في 9 فبراير شباط 1956، في كلية الطب بجامعة طنطا (دلتا مصر) في 1980. وأمضى سنواته الأولى بعد التخرج كطبيب مُتنقل، قبل أن يتوجه إلى العاصمة القاهرة ويستقر فيها.

شكَل نبيل فاروق ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينيات، الذي ارتبط برواياته لبوليسية، كما سلسلة "رجل المستحيل"، إضافة إلى سلسلة "ملف المستقبل" و"كوكتيل 2000".

وحسب تقارير صحف مصرية، من المقرر أن يُشيع جثمان الكاتب الراحل من مدينة الرحاب (شرق القاهرة).

ومع انتشار نبأ وفاة نبيل فاروق، سادت حالة لافتة من الحزن لرحيله بين عدد من مُغردي تويتر، فيما تذكر آخرون ذكرياته مع كتاباته.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

 

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