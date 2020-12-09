نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت عائلة الكاتب الروائي المصري، نبيل فاروق، المعروف بكتاباته في الأدب البوليسي والخيال العلمي، وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتبت ابنته، ريهام نبيل فاروق، في صفحتها عبر فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان، إثر أزمة قلبية.. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتخرج نبيل فاروق، المولود في 9 فبراير شباط 1956، في كلية الطب بجامعة طنطا (دلتا مصر) في 1980. وأمضى سنواته الأولى بعد التخرج كطبيب مُتنقل، قبل أن يتوجه إلى العاصمة القاهرة ويستقر فيها.

شكَل نبيل فاروق ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينيات، الذي ارتبط برواياته لبوليسية، كما سلسلة "رجل المستحيل"، إضافة إلى سلسلة "ملف المستقبل" و"كوكتيل 2000".

وحسب تقارير صحف مصرية، من المقرر أن يُشيع جثمان الكاتب الراحل من مدينة الرحاب (شرق القاهرة).

ومع انتشار نبأ وفاة نبيل فاروق، سادت حالة لافتة من الحزن لرحيله بين عدد من مُغردي تويتر، فيما تذكر آخرون ذكرياته مع كتاباته.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

كان ولع إبني الأصغر بسلسلة رجل المستحيل وبطلها لافتا ثم اكتشفت أنه ولع جيل كامل..وكانت إحدى هداياي لابني أن مكنته من مكالمة معه.. وبدأنا صداقة تليفونية وعلى صفحات التواصل. التقينا خلالها مرة في حوار تليفزيوني. رحم الله الروائي الدكتور نبيل فاروق وصبر أهله ومحبيه على فراقه. https://t.co/49sdljPvl0

الراجل ده بالنسبالي بيشكل جزء كبير جداً من طفولتي و مراهقتي و هو اللي حببني في القرايه الف رحمه و نور ❤️ #دكتور_نبيل_فاروق https://t.co/WdI0ABd4in

شكراً لا توفي حقك على كل الذكريات الجميلة، ربنا يرحمك يا دكتور نبيل فاروق، أنت كنت رجل المستحيل الحقيقي بالنسبة لي 💜 https://t.co/lSugwn2v2Y

وداعاً د . نبيل فاروق أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسيه والخيال العلمي. رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته ... جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً واهداني روايته الاخيره التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به 🙏🏻💔 رحمه الله https://t.co/NelrooLhaP

د. نبيل فاروق أثر في جيل كامل بقصصه وخياله. الله يرحمه. https://t.co/uA8hBB0qpw

اول ما بدأت قراءه كان ل نبيل فاروق في مجلة الشباب و بعديها ابتديت اتابع كل اعماله ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته 😔

رحل مبتكر شخصية أدهم صبري اللي عشنا في عالمه الشخصية اللي كل واحد في جيلنا وأجيال بعدها كان متأثربيها ويستني العدد القادم كنّا بتتخيل سونيا جراهام وكل أعداء رجل المستحيل وازاي هو قادر يهزمهم كلهم كنّا بنشوف المستقبل بلسان س_١٨ وهو بيساعد نور وسلوي في ملف المستقبل وداعا نبيل فاروق