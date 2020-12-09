دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيما يتنفس العالم الصعداء بعد الإعلان عن اكتشاف لقاح فعّال لفيروس كوفيد 19، فاجأت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها، بالتشكيك في فعالية اللقاح، وذلك في قصةٍ نشرتها على خاصية الـ Story عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".

قالت فيها: "40 عامًا ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده".

وتداول متابعون ما قالته وهبي عن موضوع لقاح كورونا على نطاقٍ واسع، وسط انقسام الآراء بين مؤيدٍ، وساخر من إدلاء هيفاء برأيها في موضوعٍ حساس للغاية، وخارج نطاق تخصصها.

اتفق مع الست #هيفاء_وهبي وكلامها مقنع https://t.co/zFP9ffqGfA

#هيفاء_وهبي مفروض كل شخص يتحدث عن مجال عمله وفقط يضحكوني الفنانين لما يتكلمون بالسياسه والصحه يجيبو العيد . ياخي لاتفقه مالك علم به @HaifaWehbe 😅

لكّنّ هيفاء وهبي لم تكن أوّل المشككين بفعالية لقاح كورونا، حيث سبقها مواطنها الفنّان راغب علامة في ذلك، معتبراً أنّ الجائحة برمّتها "مؤامرة"، واللقاح "مؤامرة أوسخ"...