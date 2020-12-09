التفاعل على فيديو هدية محمد رمضان لزوجته بعيد زواجهما مستمر

نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر تفاعل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان المصري، محمد رمضان والذي كشف فيه هدية لزوجته في ذكرى زواجهم الثامن، لليوم الثالث على التوالي، صباح الاربعاء.

وقال محمد رمضان في تعليق على مقطع الفيديو الذي كشف فيه عن هديته ونشره على صفحته الرسمية بانستغرام: "انهاردة ٦ديسمبر عيد جوازنا الثامن كل سنة وانتي حبيبتي ورفيقة مشواري وزوجتي وأم اولادي ربنا يباركلنا في حياتنا واولادنا ويحفظنا من كل سوء".

ونال مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان أكثر من 2.2 مليون مشاهدة و أكثر من 300 ألف إعجاب بالإضافة على آلاف التعليقات.

ويذكر أن محمد رمضان واجه موجة انتقادات واسعة بعد انتشار الصورة التي ظهر فيها يحتضن فنّاناً إسرائيلياً، الأمر الذي أدى لإيقافه المؤقت عن العمل في مصر، وخسارة مشروعه الدرامي لموسم دراما رمضان 2021، وإصدار نقابة الصحافيين المصريين قراراً ملزماً لمنتسبيها بمقاطعة أخباره.

وكشف رمضان في وقت سابق وسط الانتقادات التي واجهها عن ترتيبات لإقامةٍ حفلٍ غنائي له على الأراضي الفلسطينية، قائلاً: "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق، على أول حفلاتي في فلسطين."