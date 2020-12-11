بلقيس فتحي: أصبت بكسرات قلب كثيرة.. من قصدت ولماذا؟

نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

كشفت بلقيس في حوارها مع شربل راجي، جانباً محزناً من حياتها، قبل أن تتخذ خطوة جريئة بمواجهة مخاوفها لتصبح ماهي عليه الآن... متى قررت زيارة الطبيب النفسي؟ وهل تقبّل والدها ووالدتها هذا القرار؟ وقراراتٍ أخرى لم ترق للأهل... وكيف ستربي ابنها بناءً على هذه التجربة؟

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة أدناه

هل تفكر بلقيس بالتمثيل؟ ومن الممثلة العربية التي يمكن أن تجسد الجانب الدرامي من شخصيتها في مسلسل قد يروي سيرة حياتها يوماً؟

ماذا قالت عن منى زكي، دنيا سمير غانم، نادين نسيب نجيم، تيم حسن، باسل خياط، قصي خولي ومحمد رمضان؟