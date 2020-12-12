بلقيس: مايا دياب رائعة.. لكن لا يمكن لأي فنانة في الخليج أن تلبس مثلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّقت الفنانة اليمنية المقيمة في الإمارات بلقيس فتحي، على بعض الأمور التي تعتبر من بين "المحظورات بالنسبة للمرأة الخليجية"، قائلة إن هناك ثوابت على مر الزمن يعرفها الجميع ويحترمونها.

بلقيس، قالت في لقائها ضمن برنامج "شربل يستقبل" الذي يقدمه الإعلامي شربل راجي، إن المجتمع الخليجي منفتح بحدود، مشيرة إلى أن أسلوب اللبس الذي يعتبره البعض مقبولاً في بلاد عربية، قد يعتبر في الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعي والجميع يتقبّل ذلك.

وفي سياق حديثها عن النجمة مايا دياب، قالت بلقيس إنها "متعددة المواهب، لكن أسلوبها في اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها، ونحن نتقبّله عليها وقد يكون مقبولاً ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأي فنانة في منطقة الخليج أن تفعل مثلها."

من جهتها، أعادت مايا دياب نشر مقاطع من حديث بلقيس عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على إنستغرام، معلقة عليها: "أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير بحبك وبحب صراحتك وصدقك وتحية الك ولكل بنات الخليج."

شاهدوا الحلقة كاملة أدناه، عبر قناة CNN بالعربية على يوتيوب، وتعرفوا كيف دخلت بلقيس عالم الأعمال، ما دور زوجها في ذلك.