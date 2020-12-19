دار الإفتاء المصرية تُحذر من سوء استخدام خاصية "Nearby" في تليغرام: حرام شرعاً

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دار الإفتاء المصرية تُحذر من سوء استخدام خاصية "Nearby" في تليغرام: حرام شرعاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذَرت دار الإفتاء المصرية، السبت، من سوء استخدام خاصية في تطبيق تليغرام للتراسل الفوري.  

وقالت دار الإفتاء المصرية، في بيان مقتضب عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية: "نحذر من سوء استخدام خاصية Nearby  في التيليغرام".

وتُمكن خاصة "نيرباي" مستخدمي تليغرام من العثور على أشخاص ربما يعرفونهم ويتواجدون في نفس النطاق الجغرافي القريب منهم.

وأضافت دار الإفتاء أن "اختراق الخصوصيات حرام شرعًا وقانونًا، وهو لون من تتبع العورات التي نهى عنها الشرع ولعن فاعلها".

وقالت دار الإفتاء إن "التكنولوجيا بغير أخلاق رشيدة تدمير للإنسان والعمران"، وأن "الحفاظ على الخصوصيات جزء لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان".

وُطرحت خاصية "نيرباي" منذ فبراير شباط الماضي، إلا أن جدلا واسعا قد أُثير حولها في الأيام الأخيرة، مصحوبا بنشاط لافت عبر هاشتاغ "حوار التليغرام" للتعليق على ذلك.

ويستخدم تطبيق تليغرام أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، حسب إحصاءات الشركة المالكة للتطبيق. 

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