نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تعليق الفنانة السورية أصالة على صورة ظهر فيها زوجها السابق المخرج الفلسطيني - المصري طارق العريان، مع مجموعة من السيدات، تفاعلا لافتا على مدار الساعات الماضية.

وظهر في الصورة عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، التي سرت شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالعريان.

وكتبت أصالة مُعلقة على الصورة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

ونشرت أصالة الصورة في حسابها في انستغرام، وعليها ظهرت عبارة كتبتها نيكول سعفان: "شكرا لكم أحبائي، كانت ليلة رائعة".

وأضافت أصالة: "والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".

ورأت أصالة أن "الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) - تقصد طارق العريان - غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وفي نهاية تعليقها، قال: "سامحوني على تصرّفي اللي مو المفروض يكون بس ذهولي من قدرتهم خلّتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

ودام زواج أصالة وطارق العريان لمدة 14 عاماً قبل انفصالهما في يناير كانون الثاني الماضي، حينما أعلنت أصالة نصري، انفصالها عن العريان. وكانت قد نفت في أوقات سابقة شائعات عن خلافات بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان.

وفي أغسطس آب الماضي، نفى المخرج طارق العريان أن يكون طلاقه من أصالة سببه وجود علاقة مع نيكول سعفان. وقال حينها إن كل ما نشر عن زواجه منها "حكايات وهمية".

بينما أكد وقتها أن هناك قصة حب بالفعل فى حياته دون أن تُسفر عن زواج حتى الآن، فيما قال إنه "مهما حدث ستظل أصالة أما لأبنائي".