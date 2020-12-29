الرحلة الأخيرة لحاتم علي من القاهرة إلى دمشق.. الخميس المقبل

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صورة للمخرج السوري الراحل حاتم علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي إلى العاصمة السورية، مساء يوم الخميس 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، ليتم تشييعه ظهر اليوم التالي الجمعة، إلى مثواه الأخير في دمشق، وذلك بحسب ما أكد شقيقه زياد لـCNN بالعربية.

 وعُثر على الراحل مفارقاً للحياة صباح الثلاثاء، في أحد فنادق العاصمة المصرية، عن عمرٍ يناهز الـ58 عاماً، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، تصريحها بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد توصل تحريات المباحث إلى أن "الوفاة طبيعية، نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية" حولها.

وخلّف خبر وفاة حاتم علي حالة من الصدمة بين الفنّانين السوريين والعرب، ممن نعوه بكلماتٍ مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نعته مجموعة MBC باسم رئيس مجلس إدارتها وليد آل إبراهيم، ونقابة الفنانين السوريين.

وكان المخرج الراحل في مرحلة التحضيرات الأخيرة لانطلاقة تصوير مشروع درامي ضخم مطلع العام المقبل، عن الحرب العالمية الأولى، والتي تعرف في بلاد الشام بـ "سفربرلك"، لولا أنّ المنيةّ وافته قبل خروج هذا المشروع إلى النور.

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