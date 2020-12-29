الرحلة الأخيرة لحاتم علي من القاهرة إلى دمشق.. الخميس المقبل

نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي إلى العاصمة السورية، مساء يوم الخميس 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، ليتم تشييعه ظهر اليوم التالي الجمعة، إلى مثواه الأخير في دمشق، وذلك بحسب ما أكد شقيقه زياد لـCNN بالعربية.

وعُثر على الراحل مفارقاً للحياة صباح الثلاثاء، في أحد فنادق العاصمة المصرية، عن عمرٍ يناهز الـ58 عاماً، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، تصريحها بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد توصل تحريات المباحث إلى أن "الوفاة طبيعية، نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية" حولها.

وخلّف خبر وفاة حاتم علي حالة من الصدمة بين الفنّانين السوريين والعرب، ممن نعوه بكلماتٍ مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

سُئلتُ عن هذه السنة ، حلوها و مرّها ! لم أعترف بتأثير رقم السنة فهو أمر نسبي ، والحلو والمُرّ قائمان في كل وقت وساعة ، إلا ماحصل اليوم ... فهو أمرُّ المُرْ ... لحظة مغفلة وكأنها بمئة سنة سوداء ، وساعات لاتطاق ، ولحظات تغص في القلب لاتُحكى ولاتُروى ... https://t.co/ioAtehgdJg

رحم الله المخرج الكبير و الأستاذ الحبيب حاتم علي الله يرحمك رحمة واسعة ياصاحب الفضل الكبير تركت إرثآ خالدآ نفخر فيه سوريين وعرب تعازيي ودعائي لأستاذتي السيدة دلع الرحبي ولعمرو الأحبة ولكل الأسرة الغالية لا حول ولا قوة الا بالله و إنا لله وإنا إليه راجعون

الحزن كبير وأصعب مافي الموضوع انو الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع عزائي لزوجته الأستاذة دلع الرحبي ولأولادو غزل وعمر وغالية ولعائلتو أعزي اصدقائي وزمالائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا #حاتم_علي وداعاً #سلافة_معمار https://t.co/juqlMXq54a

بدموعي ياحاتم قريت الفاتحة ودعيتلك وبإبتسامة تحت الدموع من القلب الموجوع شفت شريط الذكريات من أول أول لقاء أثناء التحضير لمسلسل #الملك_فاروق لآخر صدفة جمعتنا يامبدع ياعبقري ياطيب يامخلص ياجدع ياحبيبي ياحبيبي يا #حاتم_علي أرجوكم أرجوكم #الفاتحة_والدعاء https://t.co/3yCLhiol9x

فقدنا مخرجا عربيا كبيرا وهو في قمة عطائه وداعا الفنان العربي الكبير #حاتم_علي. خالص العزاء لابنائه ولأسرته الكبيرة والفن العربي كله https://t.co/UYYbcQfy98

سنة الرَّدَى.. الله يرحم المخرج الكبير حاتم علي. خبر زاد قبح هذه السنة. 🙏🏼

يا الله على هالخبرية😔 صديقي وحبيبي بكير كتير تغيب عنا😔 الصدمة كبيرة والخسارة أكبر😥 الله يرحمه ويصبر محبينه🙏🏻 تعازيّ لأهله وللفنانين ولسوريا🙏🏻 #حاتم_علي #سوريا https://t.co/i8U3UNjtOZ

كما نعته مجموعة MBC باسم رئيس مجلس إدارتها وليد آل إبراهيم، ونقابة الفنانين السوريين.

يتقدّم وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، باسمه واسم كافة مدراء ومنسوبي "مجموعة MBC"، بصادق العزاء وخالص المواساة لعائلة المخرج المبدع: حـاتم علـي الذي وافته المنية أثناء إخراجه عملاً درامياً ضخماً. تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته. "إنّا لله وإنّا إليه راجعون" https://t.co/kdUFZ0oB8M

وكان المخرج الراحل في مرحلة التحضيرات الأخيرة لانطلاقة تصوير مشروع درامي ضخم مطلع العام المقبل، عن الحرب العالمية الأولى، والتي تعرف في بلاد الشام بـ "سفربرلك"، لولا أنّ المنيةّ وافته قبل خروج هذا المشروع إلى النور.