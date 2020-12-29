دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق المخرج السوري حاتم علي الحياة في العاصمة المصرية القاهرة، صباح الثلاثاء 29 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، بحسب ما أكد شقيقه زياد لـCNN بالعربية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني: "إن مسؤولي فندق الماريوت عثروا على المخرج السوري متوفيًا بغرفته، صباح اليوم"، في حين تردد أنّ سبب الوفاة إصابته بأزمةٍ قلبية.

والمخرج السوري الراحل من أكثر الأسماء العربية شهرةً في الدراما العربية، بما أنجزه من أعمال شكلت ذاكرة المشاهد العربي خلال العقدين الأخيرين، كـ "الفصول الأربعة"، و"الزير سالم"، و"ثلاثية الأندلس"، و"التغريبة الفلسطينية"، و"الملك فاروق"، و"الفاروق عمر"، كما قدّم عدة أعمال في مصر كان آخرها مسلسل "أهو ده اللي صار".

وتوفي بينما كان يحضَر لمشروعٍ درامي ضخم، عن الحرب العالمية الأولى، والتي تعرف في بلاد الشام بـ"سفربرلك".

حاتم علي من مواليد مطلع ستينيات القرن الماضي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، منتصف الثمانينيات، بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل، لكنَه لم يحقق الشهرة التي حققها كمخرج، ترك في رصيده عشرات الأعمال التي لن تمحى من ذاكرة الجمهور العربي.