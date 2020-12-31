نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- نشر الممثل والمنتج أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار، مقطع فيديو على تويتر يحتفل بمرور 45 عامًا على الرصانة، ويرسل رسالة ترفع من مستوى المعجبين.

وطلب هوبكنز (82 عاماً) من متابعيه التطلع إلى عام 2021 بعد "عام صعب مليء بالأسى والحزن للكثير والكثير من الناس"، في الفيديو الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال الممثل، الذي اشتهر بلعبه دور القاتل المتسلسل هانيبال ليكتر.

"45 عاماً كما اليوم... كنت في طريقي إلى كارثة، كنت أشرب حتى الموت، تلقيت رسالة 'هل تريد أن تعيش أو تموت؟'، وقلت: أريد أن أعيش. وفجأة جاءت الراحة وحياتي كانت مذهلة".

اعترف هوبكنز بأنه يمر أيضًا بلحظات صعبة: "لدي أيام راحة وأحيانًا القليل من الشك، وكل ذلك".

ودعا الناس إلى أن يظلوا إيجابيين: "بشكل عام، أقول تماسكوا. اليوم هو الغد الذي كنتم قلقون للغاية بشأنه أمس. أيها الشباب، لا تستسلموا. فقط ابقوا هناك. واصلوا القتال. كن جريئًا. ستأتي القوى الجبارة لمساعدتكم. وهذا ما ساعدني طوال حياتي".

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. https://t.co/fxzMRGlI4m

في مارس أذار، نشر هوبكنز مقطع فيديو لنفسه وهو يعزف على البيانو لقطته، Niblo، على تويتر.

وهوبكنز ملحن متحمس للموسيقى الكلاسيكية وأصدر ألبومًا لأعماله الموسيقية في 2012.

وتم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد في 2020، لدوره في دور البابا بنديكتوس السادس عشر في فيلم نتفلكس " The Two Popes".