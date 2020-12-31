نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الإمارات عروضاً مبُهرة بالألعاب النارية الضخمة والليزر، في استقبال العام الميلادي الجديد 2021.

وفي دبي، كانت هناك عروض ضخمة بالألعاب ترحيبا بالعام الجديد، لا سيما في منطقة برج خليفة، أطول برج في العالم.

الفيديو الكامل لاستقبال #برج_خليفة #دبي للعام 2021 وداعاً 2020 مرحباً 2021 #رأس_السنة_في_دبي #السنه_الجديدة #العام_الجديد #رأس_السنة #GoodBye2020 #HappyNewYear #Welcome2021 #Happy2021 https://t.co/RPAyhFTia8

وفُرض على المتواجدين للاحتفال وضع كمامات، سواء في الأماكن العامة أو في المقاصد السياحية والفنادق والمطاعم.

كل عام وأنتم بخير 🥳 Happy new year #2021NewYear #دبي https://t.co/DffCMijeig

وفي أبوظبي، نظم مهرجان الشيخ زايد عروضاً بالألعاب النارية وأضواء الليزر هي الأضخم، في منطقتي الوثبة وجزيرة المارية.

وفي وقت سابق، أعلن المهرجان اعتزامه تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض يستمر لنحو 35 دقيقة، ينير خلالها سماء الوثبة. وذلك باستخدام تقنية الـGirandola.

كما شهدت إمارة رأس الخيمة عروضاً مماثلة بالنوافير والألعاب النارية.