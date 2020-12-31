الإمارات تستقبل العام الجديد 2021 بعروض نارية ضخمة ​​​

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من أبوظبي إلى دبي.. الإمارات تستقبل العام الجديد 2021 بعروض نارية ضخمة ​​​​​​​
01:38
دبي.. عروض نارية ضخمة ومُبهرة ترحيباً بعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الإمارات عروضاً مبُهرة بالألعاب النارية الضخمة والليزر، في استقبال العام الميلادي الجديد 2021.

وفي دبي، كانت هناك عروض ضخمة بالألعاب ترحيبا بالعام الجديد، لا سيما في منطقة برج خليفة، أطول برج في العالم.

وفُرض على المتواجدين للاحتفال وضع كمامات، سواء في الأماكن العامة أو في المقاصد السياحية والفنادق والمطاعم.

وفي أبوظبي، نظم مهرجان الشيخ زايد عروضاً بالألعاب النارية وأضواء الليزر هي الأضخم، في منطقتي الوثبة وجزيرة المارية.

وفي وقت سابق، أعلن المهرجان اعتزامه تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض يستمر لنحو 35 دقيقة، ينير خلالها سماء الوثبة. وذلك باستخدام تقنية الـGirandola.

كما شهدت إمارة رأس الخيمة عروضاً مماثلة بالنوافير والألعاب النارية.

 

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