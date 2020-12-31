ردة فعل تركي آل الشيخ على تصويره بمقاطع فيديو دوبلاج "كوميدي" تثير تفاعلا

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تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تمت دبلجتها لتظهر بصورة كوميدية، والطريقة التي رد فيها المسؤول السعودي على تلك المقاطع أثارت تفاعلا.

تركي آل الشيخ قام بإعادة نشر أحد المقاطع المتداولة التي تمت دبلجتها مع الفنان السعودي، راشد الماجد، على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه ممازحا: "صاحب المقطع ياليت يتواصل معي.."

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو آخر تمت دبلجته مع الفنان السعودي، ناصر القصبي، بتعليق ممازحا أيضا قال فيه: "راعي المقطع مطلوب".

وفي تغريدة منفصلة، قال آل الشيخ بمقطع فيديو: "جلدي جلد تمساح التعليقات الي من الحسابات الوهمية هذه ما تنقص ولا تزيد عندي.."

وتفاعل نشطاء على ردود تركي آل الشيخ بتعليقات نستعرض لكم بعضها:

 

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تركي آل الشيخ
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