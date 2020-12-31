نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تمت دبلجتها لتظهر بصورة كوميدية، والطريقة التي رد فيها المسؤول السعودي على تلك المقاطع أثارت تفاعلا.

صاحب المقطع ياليت يتواصل معي😂@RashedTV https://t.co/dszhnrLgfZ

تركي آل الشيخ قام بإعادة نشر أحد المقاطع المتداولة التي تمت دبلجتها مع الفنان السعودي، راشد الماجد، على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه ممازحا: "صاحب المقطع ياليت يتواصل معي.."

راعي المقطع مطلوب😂👏🏻 https://t.co/i6WZGisTBR

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو آخر تمت دبلجته مع الفنان السعودي، ناصر القصبي، بتعليق ممازحا أيضا قال فيه: "راعي المقطع مطلوب".

وفي تغريدة منفصلة، قال آل الشيخ بمقطع فيديو: "جلدي جلد تمساح التعليقات الي من الحسابات الوهمية هذه ما تنقص ولا تزيد عندي.."

وتفاعل نشطاء على ردود تركي آل الشيخ بتعليقات نستعرض لكم بعضها:

عندما نتحدث عن جمال الروح والتواضع، عندما نتحدث عن الايجابيه، عندما نتحدث عن الروح المرحه، عندما نتحدث عن الادارة وتقبل الآخرين. 'ستجده هنا' أخي الوزير،أخي المدير العام،أخي الموظف،أخي المواطن في اي دوله(تبسم😊) "Keep Smiling" شكرا للمواطن السعودي (تركي ال الشيخ) @Turki_alalshikh https://t.co/COOefOPSOW

@Turki_alalshikh تركي ال الشيخ من كثر تواضعه نسيت انه وزير وحسيت انه انسان عادي لدرجة بعض تغريداته ارد عليها كني ارد علئ شخص عادي يعني امووون عليه صرت 😂😂😂😂المهم الله يطول عمر حكامنا ويحفظ دولتنا 🙈🙈🙈