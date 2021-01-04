آخر عنقود الرحبانية.. رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

نشر الاثنين ، 04 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الاثنين، عن عمرٍ يناهز 83 عاماً، حسبما أكدّ الناقد جمال فيَاض لـCNN بالعربية، بعد تدوال نعيه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رحل الياس الرحباني ... رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن... رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام... رحل جزء جميل من مجد لبنان!

وبثت وكالة الأنباء الرسمية نبأ وفاة الرحباني، فيما نعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان رحيل الموسيقار اللبناني، قائلة إنها تعني "فقيد لبنان، وسيد ساحات الابداع في الوطن العربي والعالم. أمير اللحن والوتر الموسيقار إلياس الرحباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وفقدت الموسيقى اللبنانية والعربية برحيل الياس الرحباني، ركناً من أركان المدرسة الرحبانية الفريدة، التي تمزج بين خصوصية المنطقة والعالمية.

وعلى مدار 13 عاماً، تلقى الرحباني تعليمه الموسيقي في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي إلى أواخر الخمسينيات، واختير مستشاراً موسيقياً لإذاعة لبنان مطلع الستينيات.

في رصيده ما يزيد عن 2500 لحن، بينها موسيقى تصويرية لأفلام عربية شهيرة، كفيلم "دمي دموعي وابتسامتي".

عبر وقع ألحانه غنت الفنانة اللبنانية الراحل صباح، والسيدة فيروز، ومن ألحانه الخالدة لها: "كان عنّا طاحون، "ليل وأوضة منسية، طير الوروار".

كما غنى فنانون الراحلون أغان من ألحانه كما وديع الصافي، ونصري شمس الدين، وملحم بركات. وامتد عطاؤه إلى أجيال من الفنانين اللبنانيين، مثل ماجدة الرومي وجوليا بطرس، إضافة إلى هيفاء وهبي في أغنية "بدي عيش" بالعام 2005.

ونعى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إلياس رحباني عبر حسابه في تويتر.

الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي . أحر التعازي لزوجته واولاده وعموم عائلته ومحبيه.

وأعرب العديد من مشاهير الفن في لبنان والعالم العربي عن حزنهم لوفاته.

لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة https://t.co/qmDgz8sLXD

الله يرحمه ويغفر له وبعوّض لبنان كلّ هالحزن الّلي مرق برحيل كبار ووجع أهل .. فنّان كبير وطيّب وحنون كان على الكلّ الله برحمه #الياس_رحباني https://t.co/BrGHVt7B53

🔺 رحل الآن كبير من بلادي😨 وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا #الياس_الرحباني شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا #لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان🙏🏻 https://t.co/jnN9A6FRCy

ذكريات كتير قوي حلوة كنت فيها الأب و الأخ و الصديق. هتوحشني ضحكتك يا راجل يا طيب. الموسيقار الكبير #الياس_الرحباني في ذمة الله https://t.co/mBlo44YkOA

قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك 💔 الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار #الياس_الرحباني الله يرحمك وتكون نفسك بالسما 🙏🏻 https://t.co/luj3xSd0Dy

#إلياس_الرحباني رمز من رموز لبنان الحلو.. بغيابك منخسر أحد أبرز المبدعين وخاتمة الرحابنة الكبار.. رح يبقى فنّك بالقلوب وشكرا لانك زينت مسيرتي بعمل بيحمل اسمك..