فيروز: "هجروا الأحبّا الحَارة".. عن رحيل الموسيقار الياس الرحباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رثت الفنانة اللبنانية فيروز، الموسيقار الياس الرحباني، بفيديو مؤثر يجمع زوجها الراحل عاصي الرحباني بشقيقه الأصغر، نُشِرَ عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكان الموسيقار اللبناني الياس الرحباني، قد فارق الحياة صباح الإثنين 4 كانون الثاني/ يناير 2021، بعد معاناته من الإصابة بفيروس كوفيد 19، تاركاً وراءه إرثاً موسيقياً غنياً، تجاوز الـ 2500 لحناً، ومعزوفة.

ومن بين ما لحنّه الموسيقار الراحل، للسيدة فيروز، أغانٍ خالدة في الذاكرة الموسيقية العربية، كـ "يالور حبّك"، و"طير الوروار"، و"كان الزمان"، و"كان عنّا طاحون"، و"الأوضة المنسية."

كما تعاون الياس الرحباني مع الراحلة صباحٍ، وأجيالٍ من المغنين اللبنانيين المرموقين، كالراحلين: وديع الصافي، ونصري شمس الدين، وملحم بركات، والمطربة ماجدة الرومي التي نعته بكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وقالت ماجدة: " كبيرٌ من بلادي خسرته الأغنية اللبنانية والموسيقى العالمية اليوم، هو من أعطى أجمل الألحان وأبدع، وتميّز، وحلق عالياً في سماء الجمالات الموسيقيّة العالمية... هو من أطلق صوتي وإلى جانبه العظيم الأستاذ سعيد عقل بأغنية (عم بحلمك) الرائعة الاستثنائيّة الباقية فينا إلى الأبد."، وتوجهت بالعزاء لعائلته ومحبيه.

#الياس_الرحباني كبيرٌ من بلادي خسرته الأغنية اللبنانيةوالموسيقى العالميةاليوم هو من أعطى أجمل الألحان وأبدع،وتميّز، وحلق عالياً في سماء الجمالات الموسيقيّةالعالمية. هو من أطلق صوتي والى جانبه العظيم الاستاذ سعيد عقل بأغنية"عم بحلمك"الرائعةالاستثنائيّةالباقية فينا الى الابد ٣/١ https://t.co/2N441REsyj

ووصفت نقابة الفنّانين المحترفين في لبنان، الموسيقار الراحل الياس الرحباني، بـ " فقيد لبنان، وسيد ساحات الابداع في الوطن العربي والعالم. أمير اللحن والوتر."