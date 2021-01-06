فيفي عبده تكشف طبيعة مرضها الذي يُلزمها الفراش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلّت الراقصة المصرية فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، لتطمئن متابعيها عن سلامتها، بعد تدوال الكثير من الأقاويل حول طبيعة مرضها، الذي أجبرها على ملازمة الفراش مؤخراً.

وقالت فيفي إنها طريحة الفراش، بسبب إبرة تلقتها في مكانٍ خاطئ، فلمست العصب، ما أفقدها الإحساس به، وهي قيد العلاج، واعتذرت عن أي ظهورٍ إعلامي، بسبب أدوية الأعصاب التي تتناولها حالياً، مما يقفدها القدرة على تنظيم وقت نومها.

وكشفت الراقصة المصرية أنها تعاني الاكتئاب بسبب قلقها على صحة زملائها وأصدقائها، ممن أصيبوا بـ "كورونا"، خلال الفترة الأخيرة، لكن الفيديو الذي أطلت به على جمهورها لم يخلُ من طرافتها المعتادة، فشكرتهم على تجاوز عدد متابعي حساب "الانستغرام" الخاص بها الـ 7 ملايين، وهنأت المصريين الأقباط بعيد الميلاد.

وكانت فيفي قد أثارت المخاوف بشأن وضعها الصحي، حينما طلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء دون إيضاح الأسباب، وأطلت لاحقاً مخاطبة جمهورها لطمأنتهم، بينما كانت تخضع لجلسة علاج طبيعي.

ورغم ذلك تصاعدت وتيرة الشائعات حولها، وهناك من زعم أنّها "تلفظ أنفساها الأخيرة في أحد مراكز الرعاية." الأمر الذي نفته فيفي عبده مجدداً في رسالةٍ مصورة.