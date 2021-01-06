مصدران لـCNN: كيم كارداشيان وكانييه ويست يناقشان طلاقهما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدران مقربان من أسرة النجميين الأمريكيين كيم كارداشيان وكانييه ويست، في تصريحات لـCNN، أن الزوجين يناقشان طلاقهما، ويعيشان في منزلين منفصلين منذ شهور.

وقال أحد المصدرين إن المغني كانييه ويست يعيش في منزل الزوجية في وايومنغ، بينما تقيم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في كاليفورنيا مع أطفالهما. وأضاف المصدر: "لقد عاشا منفصلين خلال الأشهر القليلة الماضية... وكانا في استشارات الزواج وناقشوا الطلاق، الأمر على الطاولة".

وقال المصدر الثاني: "تم مناقشة الطلاق بشكل متقطع على مدار العام الماضي، لكن كيم لم ترغب في المضي قدمًا في ذلك". وأضاف: "لا توجد دراما أو علاقة خلافية، إنهم يتعاملان بشكل ودي ومتفقان تمامًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال".

وتزوج النجمان عام 2014 في حفل زفاف فخم في إيطاليا، ولديهما 4 أطفال. والتقيا لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن مرت سنوات قبل أن تبدأ علاقتهما العاطفية.