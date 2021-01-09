دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق المايسترو المصري خالد فؤاد الحياة، في القاهرة، فجر السبت 9 كانون الثاني/ يناير 2021، عن عمرٍ يناهز 72 عاماً، ونعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، والعديد من المغنين المصريين والعرب، ممن ترك أثراً في مسيرتهم الفنيةّ.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، في بيانٍ نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنّ الراحل " صاحب مشوار فني ثري، ومثل الأب، والصديق، والمعلم للكثير من المبدعين في عالم الموسيقى والغناء، كما كان السند والقدوة لمطربين وعازفين في بداياتهم، حتى نجحوا في تحقيق النجومية." وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه.

المايسترو وعازف الكمان الراحل من مواليد 1948، وقاد الأوركسترا في العديد من المهرجانات، والحفلات، والبرامج التلفزيونية الشهيرة، إلى جانب مطربين عرب كبار، ومغنين في بدايات مسيرتهم الفنيّة، وقيل إنّه ممن قدموا "صورة غير نمطية عن منظومة إدارة الفرق الموسيقية بعالمنا العربي."

كما كان إبداع خالد فؤاد بقيادة الأوركسترا، والتوزيع الموسيقي حاضراً، في عددٍ من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المصرية، كفيلم "أربعة في مهمة رسمية"، ومسلسلات "حديث الصباح والمساء"، "زمن عماد الدين"، "أميرة في عابدين"، "رجل الأقدار"، "عفاريت السيالة"، "بنت من شبرا" و"أحلام عادية" وغيرها.

وأعاد نشطاء على موقع "تويتر" تداول لقاء للتلفزيون المصري مع المطربة لطيفة التونسية، كُشِف من خلاله أنها أوّل من تعاون مع المايسترو الراحل في قيادة الفرقة الموسيقية لحفلاتها الغنائية، ثم تعاون مع المطرب العراقي كاظم الساهر.

@latisol نُعزّي أنفسنا، ونعزي الموسيقى والأغنية والفن العربي في وفاة المايسترو الدكتور #خالد_فؤاد أطربنا لسنوات طويلة واستمعنا لمجموعة كبيرة من أغاني العمالقة تعزف على يد فرقته الموسيقية الجميلة واستمتعنا بحديثه العذب والمهذب كما ونعزي الفنانة #لطيفة مكتشفة هذا العملاق رحمه الله https://t.co/YkKlVM994z

وعبّر العديد من المغنين العرب، والنقاد، وزملاء المهنة، عن حزنهم لرحيل الموسيقي المصري خالد فؤاد، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

البقاء لله المايسترو #خالد_فؤاد في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء

المايسترو الكبير #خالد_فؤاد في ذمة الله .. الله يرحمك دكتور . افضالك علي كل الناس و اتعلمت منك كتير .. الله يرحمك و يحسن اليك و يصبر اهلك و محبيك ❤️🙏 https://t.co/1WbShD4eck

المايسترو الكبير #خالد_فؤاد في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. البقاء لله https://t.co/7t8x8C4Gxb