نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- في دعوة للوحدة عقب حصار الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، قال حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر إن الرئيس دونالد ترامب سيُذكر باعتباره أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وحث الأمريكيين على تقديم دعمهم للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال شوارزنيجر، في مقطع فيديو مدته سبع دقائق ونصف نُشر على تويتر: "نحتاج إلى التعافي معًا من دراما ما حدث للتو. نحن بحاجة إلى العلاج، ليس كجمهوريين أو ديمقراطيين، ولكن كأمريكيين".

استند شوارزنيجر إلى طفولته في النمسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، محذرًا من التهديد الذي تشكله الأكاذيب المتكررة والتعصب.

وقارن أعمال الشغب التي وقعت يوم الأربعاء في مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل عصابات مؤيدة لترامب بـ Kristallnacht ، المعروف أيضًا باسم ليلة الزجاج المكسور، وهياج النظام النازي ضد المجتمعات اليهودية والمعابد اليهودية والشركات في ألمانيا والنمسا في 1938.

وأضاف شوارزينغر: "الأربعاء كان يوم كسر الزجاج هنا في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى النوافذ المكسورة في مبنى الكونغرس. وقال إن الغوغاء أيضا "حطموا الأفكار التي اعتبرناها أمرا مفروغا منه" و"داسوا على المبادئ ذاتها التي تأسست عليها بلادنا".

وشارك قصة والده، الذي كان عضوا في الحزب النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وتابع شوارزنيغر: "لم أشارك هذا علنًا أبدًا لأنها ذكرى مؤلمة، لكن والدي كان يعود إلى المنزل مخمورًا مرة أو مرتين في الأسبوع، وكان يصرخ ويضربنا ويخيف والدتي".

كان الرجال مثل والده يعانون من "ألم جسدي ناتج عن شظية في أجسادهم وآلام نفسية مما رأوه أو فعلوه".

وقال: "كوني من أوروبا، رأيت بنفسي كيف يمكن أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة".

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. https://t.co/blOy35LWJ5

واعتبر أن "الرئيس ترامب سعى لقلب نتائج انتخابات نزيهة. سعى لانقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب. والدي وجيراننا تم تضليلهم أيضًا بالأكاذيب، وأنا أعلم إلى أين تؤدي هذه الأكاذيب".

ورأى أن "الرئيس ترامب زعيم فاشل. سوف يسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق. الشيء الجيد هو أنه سيكون قريبًا غير ذي صلة مثل تغريدة قديمة".

كما دعا شوارزنيغر المسؤولين المنتخبين الذين مكنوا الرئيس. وقال دون أن يسمي أحدا إن عددا من أعضاء حزبه أظهروا "ضعفًا" و"متواطئين" مع أولئك الذين نفذوا التمرد.

وقال: "لمن يعتقدون أن بإمكانهم قلب دستور الولايات المتحدة، اعرفوا ذلك. لن تفوز أبدا".