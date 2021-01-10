دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي الفنّان المصري هادي الجيّار، في القاهرة، فجر الأحد 10 كانون الثاني/ يناير 2020، عن عمر ناهز الـ 71، بعد معاناته من آثار الإصابة بفيروس كوفيد 19، مما استدعى نقله مؤخراً لأحد مشافي العزل بالعاصمة المصرية، حيث أمضى أيامه الأخيرة، بعد مسيرةٍ فنية حافلة امتدت لما يقارب الخمسين عاماً.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنّان الراحل، عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

والفنّان هادي الجيّار من مواليد 1949، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، مطلع سبعينيات القرن الماضي، وأوّل ما عرفه الجمهور العربي في مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة، التي عرضت لأول مرة سنة 1973. في رصيد الراحل، ما يزيد على الـ 200 عمل، تنوع بين المسرح، الإذاعة، السينما والتلفزيون.

وغلبت الدراما التلفزيونية على مسيرة الفنّان الراحل ابتداءً من مسلسل "القاهرة والناس" سنة 1972، ومن أهم الأعمال التي شارك بها، إلى جانب أجيال من أشهر الفنّانين المصريين: ثلاثية نجيب محفوظ، "الراية البيضا"، و"أنا وانت وبابا في المشمش"، "ومازال النيل يجري"، و"المال والبنون"، و"جمهورية زفتي"، و"السيرة الهلالية"، و"الضوء الشارد"، و"الملك فاروق"، و"نابليون والمحروسة"، و"سلسال الدم"، و"كفردلهاب"، و "ولد الغلابة".

وشارك الجيّار رفيق انطلاقته بـ "مدرسة المشاغبين"، الزعيم عادل إمام، في مسلسليه الأخيرين: "عوالم خفية" 2018، و"فالنتينو"2020، وكان من المقرر أن يطل الراحل على الجمهور في موسم دراما 2021، من خلال مسلسلي "موسى"، والجزء الثاني من "الاختيار".

وسيتم تشييع الفنّان الراحل هادي الجيّار، عقب صلاة ظهر الأحد، إلى مثواه الأخير، بمدافن الأسرة، بمدينة السادس من أكتوبر، على مقربةٍ من العاصمة المصرية.